Une panne d’électricité a paralysé une partie de Bienne

Keystone-SDA

Une panne de courant a temporairement paralysé certaines parties de la ville de Bienne vendredi matin. La cause a été identifiée et l'électricité est rétablie progressivement.

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(Keystone-ATS) Le fournisseur d’énergie local ESB avait signalé la panne d’électricité à 06h55 sur son site internet. A 08h45, Alertswiss a levé l’alerte.

La panne est due à un dysfonctionnement survenu vers 06h40 au poste de transformation de Mâche, a indiqué Energie Service/Biel Bienne. Cela a entraîné un important dégagement de fumée et provoqué une coupure de courant temporaire dans toute la ville.

Personne n’a été blessé, a ajouté ESB. Une grande partie de l’alimentation électrique a pu être rétablie à 08h30. Dans le quartier des Champs-de-Boujean, le rétablissement du courant a pris plus de temps en raison de la panne survenue à la sous-station de Mâche.

Le fonctionnement du centre hospitalier de Bienne n’a pas été perturbé, a déclaré une porte-parole à la radio locale Canal 3. Le générateur de secours a immédiatement pris le relais.

Après l’annonce de la panne, le canton de Berne avait indiqué qu’il n’y avait aucun danger. La population devait toutefois s’abstenir d’utiliser les ascenseurs et éteindre les appareils alimentés par le réseau.