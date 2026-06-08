Une saison hivernale exceptionnelle pour l’hôtellerie helvétique

Keystone-SDA

Les hôtels en Suisse ont bénéficié l'hiver dernier d'une fréquentation inédite, nonobstant une fin de saison sur le déclin.

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(Keystone-ATS) Entre novembre et avril, pas moins de 18,7 millions de nuitées ont été comptabilisées par l’Office fédéral de la statistique (OFS), soit 1,1% de plus qu’une année auparavant.

Le phénomène n’a été alimenté qu’à la marge par la demande étrangère (+0,5% à 9,3 millions), quand les réservations des hôtes indigènes ont progressé de 1,6% à 9,5 millions, indique le compte-rendu périodique diffusé lundi.

Les mois de décembre (+6,8%), janvier (+2,6%) et février (+2,9%) se sont avérés particulièrement fructueux.

L’éclatement du conflit au Moyen-Orient a coïncidé avec recul subit de la demande étrangère (-4,8% en mars et -5,7% en avril), notamment en provenance d’Asie, qui a pesé sur la fin de la saison.