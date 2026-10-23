Une Suissesse atteinte du virus Ebola au Nigeria
Une Suissesse a contracté le virus Ebola au Nigeria. Il s'agit de l'épouse d'un collaborateur suisse de l'ambassade à Abuja, a indiqué vendredi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), revenant sur une information de Reuters.
(Keystone-ATS) La femme se trouve dans une clinique privée de la capitale nigériane, où elle est soignée depuis environ une semaine en raison de symptômes. Le diagnostic a été posé le 20 octobre. Elle aurait été contaminée lors d’un voyage en Ouganda il y a environ deux semaines.
Son mari est en isolement, mais ne présente aucun symptôme selon le DFAE. Le couple ne s’est pas rendu en République démocratique du Congo (RDC).