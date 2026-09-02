Une visite dans un motel sinistre au Festival du film de Venise

Keystone-SDA

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Le Festival du film de Venise, qui débute mercredi, propose des expériences immersives. A l'aide d'un casque de réalité virtuelle, on peut par exemple visiter le "Sunset Motel", créé par le chorégraphe romand Gilles Jobin et l'illustrateur zurichois Thomas Ott.

2 minutes

(Keystone-ATS) Une fois le casque de réalité virtuelle (RV) enfilé, on se retrouve à un arrêt de bus, au milieu de nulle part. De l’autre côté de la rue se dresse un motel. On y croise le propriétaire, qui joue du ukulélé, ainsi que quelques clients qui dansent, regardent la télé dans leurs chambres ou s’amusent autour de la piscine vide: tous sont des personnages excentriques, dont certains semblent avoir fait leur temps. Ils semblent attendre quelque chose ici, au «Sunset Motel «.

On peut actuellement découvrir le motel au Festival du film de Venise. Depuis une dizaine d’années, ce festival fait également la part belle à des œuvres qui relèvent moins du cinéma que de la réalité étendue.

Derrière «Sunset Motel» se cachent le chorégraphe genevois Gilles Jobin et l’illustrateur zurichois Thomas Ott. Ensemble, ils ont transposé en trois dimensions l’univers en noir et blanc caractéristique de Thomas Ott.

L’auteur de bandes dessinées et illustrateur crée ses images à l’aide d’une technique de grattage : il trace des lignes claires sur une surface noire, créant ainsi un jeu saisissant d’ombres et de lumières. Ses histoires se caractérisent par l’absence de dialogues.

Sans mots, mais avec le mouvement

Gilles Jobin travaille lui aussi sans paroles. «C’est l’une des raisons pour lesquelles cette collaboration est une véritable alchimie», explique-t-il à Keystone-ATS. Le chorégraphe avait initialement fait la connaissance de Thomas Ott en tant que chanteur du groupe de doom metal Tar Pond.

Après que Thomas Ott eut illustré l’univers sombre de «Sunset Motel», les danseuses et danseurs de la compagnie de Gilles Jobin se sont glissés dans la peau des neuf personnages. Leurs mouvements ont été enregistrés grâce à la technologie de capture de mouvement, puis transposés aux figures du motel.

L’oeuvre fait partie du programme de compétition «Venice Immersive». «Mais cela est secondaire, précise Gilles Jobin. On se rend avant tout au festival pour trouver des distributeurs, afin qu’un public plus large puisse découvrir ‘Sunset Motel’ depuis chez lui grâce à un équipement de réalité virtuelle.»