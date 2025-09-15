Université de Neuchâtel: admissions stables après un record

Keystone-SDA

Après avoir enregistré un nombre record de nouveaux étudiants (2179) l'an dernier, les admissions à l'Université de Neuchâtel (UniNE) se sont stabilisées à haut niveau, soit à 2174, pour cette rentrée qui a lieu lundi. Le nombre de nouvelles personnes inscrites à un master a reculé de 50 à 1053.

(Keystone-ATS) «Les tendances sont toujours très positives. On constate un équilibre entre les différentes orientations», a déclaré le recteur Killian Stoffel. «Le léger recul en master est plutôt démographique et lié dans certains cas à la continuité de certains bachelors où le nombre d’étudiants était moins élevé», a-t-il ajouté.

Pour cette rentrée, le nombre d’admissions en bachelor se monte à 945 (-5) et les personnes faisant un autre cursus atteignent 176 (+50). «Il s’agit avant tout d’étudiants en 1ère année de médecine, pharmacie ou en cours de français», a expliqué le recteur.

Le nombre de nouveaux étudiants suisses et étrangers de l’UniNE est stable. Plus de 700 personnes en provenance de l’Arc jurassien en font partie. Sur l’ensemble des 4500 étudiants de l’établissement, environ 25% viennent de l’étranger.

Le nombre d’admissions est en progression dans les facultés des lettres et sciences humaines et des sciences, qui profitent des nouveautés lancées. Le nouveau pilier de master intitulé «Méthodes et pratiques numériques» va former à la publication de corpus de données numériques dans les domaines de la littérature, la linguistique, l’histoire, la géographie, les sciences sociales, l’archéologie ou la philosophie.

Dans la faculté des sciences, les plans d’études ont été adaptés suite à des départs à la retraite. Un nouveau cours sur les compétences bio-informatiques a été intégré au module de base. Les facultés de droit et de sciences économiques, en léger recul en terme d’admissions, consolident des offres de formation, notamment en droit alimentaire ou en durabilité.

Cinq nouveaux professeurs

L’arrivée de cinq nouveaux professeurs, dont deux femmes, durant l’année universitaire, a permis de modifier certains cursus. Les nouveaux arrivants amèneront leur expertise en physiologie comportementale, en géométrie, en écologie chimique, en éco-hydrogéologie quantitative ainsi qu’en géographie sociale et culturelle.

En général, environ 75% des personnes admises par l’établissement finissent par y étudier et payer leurs taxes universitaires. «Cet écart est lié au fait que certaines personnes font des demandes d’admission dans plusieurs universités mais surtout aux étrangers, qui n’obtiennent par exemple pas le visa nécessaire pour venir étudier», a ajouté le recteur.

Killian Stoffel est heureux de relever que l’UniNE Neuchâtel a obtenu une bourse ERC Sarting Grants du Conseil européen de la recherche, en droit/criminologie. L’institution est la seule petite université suisse à en avoir obtenu une.

Cette conférence de presse de rentrée était la dernière pour Kilian Stoffer, en poste depuis 2016, et qui va être remplacé au 1er février par Deniz Gyger Gaspoz.