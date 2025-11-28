Val-de-Ruz va devoir déroger au frein à l’endettement

La commune de Val-de-Ruz (NE) prévoit un déficit de 586'000 francs pour 2026. Les charges, qui devraient atteindre 103,2 millions, sont en hausse en raison notamment du développement de l’accueil extrascolaire. Une dérogation au frein à l’endettement sera sollicitée.

(Keystone-ATS) «Avec un budget 2026 qui tend à l’équilibre, Val-de-Ruz tient à poursuivre une politique résolument tournée vers les investissements. L’effort de rattrapage sur le front de la rénovation des infrastructures doit se poursuivre», a indiqué vendredi le Conseil communal dans un communiqué.

Après trois exercices dans les chiffres noirs, le budget 2026 est en léger déficit. Pour 2025, le budget prévoyait un bénéfice de 1,37 million de francs. «Les hypothèses retenues en matière de recettes restent prudentes, voire conservatrices, en raison de l’incertitude économique», a fait savoir la commune.

Au chapitre des investissements, la commune veut poursuivre son rattrapage, entamé en 2025. Aux crédits cadres s’ajoutent des investissements ponctuels, dont les plus conséquents sont le collège du Lynx aux Geneveys-sur-Coffrane, le développement du réseau de chauffage à distance ou la rénovation de la piscine d’Engollon.

Les investissements nets cumulés se montent à 3,6 millions de francs pour le patrimoine financier et 19,5 millions pour le patrimoine administratif. Ce dernier montant exige une dérogation au frein à l’endettement. Celle-ci est possible à Val-de-Ruz deux fois par législature au maximum et nécessite la majorité qualifiée des trois cinquièmes du Conseil général.