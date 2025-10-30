Val-de-Travers fonctionne avec un conseiller communal en moins

Le conseiller communal de Val-de-Travers (NE) Malo Bortolini est en arrêt maladie depuis le 10 septembre. L'exécutif fonctionne à quatre au lieu de cinq personnes, ce qui occasionne une surcharge et laisse moins de temps pour la conduite de certains projets qui pourraient être ralentis.

(Keystone-ATS) Depuis la mi-septembre, Sarah Fuchs-Rota a repris le service de l’enseignement et Benoît Simon-Vermot l’accueil des enfants et la gestion du personnel, a indiqué jeudi le Conseil communal. «Il n’est pas encore possible de savoir quand Malo Bortolini pourra réintégrer son poste. La priorité est qu’il prenne le temps de se remettre complètement», peut-on lire dans le communiqué.

Le PLR Malo Bortolini, né en 1991, a été élu conseiller communal en mai 2024.