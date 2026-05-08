Vaud: les défis du monde du travail à l’horizon 2025

Keystone-SDA

Deviner à quoi ressemblera le monde du travail vaudois à l'horizon 2050: tel est l'objectif de la nouvelle étude prospective de Statistique Vaud. Elle liste les enjeux pour le canton, entre besoin de main-d'oeuvre étrangère ou accompagnement des transitions numériques et climatiques.

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(Keystone-ATS) Quatre scénarios émergent de cette étude. Du plus optimiste, tablant sur une économie «ouverte et prospère», au plus négatif, envisageant «une crise persistante». L’orientation dans l’un ou l’autre scénario dépendra de plusieurs facteurs, détaillés vendredi devant la presse par les conseillères d’Etat Isabelle Moret (en charge notamment de l’économie et de l’emploi) et Valérie Dittli (durabilité et numérique).

Parmi ces enjeux, le maintien de l’accès à la main-d’oeuvre est jugé essentiel. Face à une «réalité démographique incontournable», marquée par le vieillissement de la population, Vaud sera plus que jamais dépendant de ses «talents venus de l’étranger», qui représentent déjà aujourd’hui un tiers des travailleurs du canton, a relevé Isabelle Moret.

La ministre a évoqué «le risque de 50’000 postes manquants d’ici 10 ans dans le canton». Celui-ci serait encore «aggravé» si l’initiative de l’UDC «Pas de Suisse à 10 millions» devait être acceptée le 14 juin, a-t-elle affirmé, rappelant que le Conseil d’Etat s’opposait clairement à ce texte.

Outre les travailleurs étrangers, la main-d’oeuvre locale doit être «davantage mobilisée» pour faire face à l’avenir, a continué Isabelle Moret. Cela passera, entre autres, en facilitant l’intégration des femmes sur le marché du travail, a-t-elle estimé.

Double transition

L’étude de Statistique Vaud se penche aussi sur les effets de la transition numérique, portée par l’intelligence artificielle. Elle relève notamment que, selon des chiffres pour l’Europe, 13 à 25% des postes pourraient «se transformer profondément, voire disparaître d’ici 2030».

La deuxième transition, liée au changement climatique, aura aussi des répercussions majeures sur le monde du travail. Statistique Vaud évoque par exemple le lien entre «stress thermique» et baisse de la productivité.

Pour appréhender au mieux cette double transition (numérique et climatique), Statistique Vaud a listé divers «leviers d’action», par exemple en matière de formation, de souveraineté numérique, d’adaptation du travail en fonction du climat ou de soutien aux entreprises.

«Cette étude permet de se projeter dans le monde de demain, afin d’alimenter le débat démocratique et soutenir des décisions politiques», estimé Valérie Dittli.

Isabelle Moret a évoqué quelques exemples concrets, à l’image du Fonds de soutien à l’économie durable. Un fonds «bientôt épuisé» et sur lequel le Conseil d’Etat et le Grand Conseil devront bientôt se prononcer pour savoir s’il faut le réalimenter voire «l’upgrader». Cette étude «nous donne des arguments», a-t-elle déclaré.

La conseillère d’Etat a ajouté que le canton «ne pourrait pas tout faire tout seul». Elle a, par exemple, appelé à la création au niveau suisse d’un Observatoire de l’emploi, lequel permettrait notamment d’adapter les formations aux besoins de l’économie.