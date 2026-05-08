Vaud: sept députés pour établir le rapport spécifique de la Coges

Keystone-SDA

La Commission de gestion (Coges) du Grand Conseil vaudois a fixé le cadre de son enquête sur le bouclier fiscal. Elle a défini vendredi le périmètre de son travail qui couvrira trois axes: les modifications légales, les processus de taxation, ainsi que ceux de contrôle et de surveillance. Sept députés se pencheront sur ce dossier controversé pour établir un rapport spécifique.

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(Keystone-ATS) «Sous réserve des informations recueillies, ce périmètre est susceptible d’évoluer au fil des travaux» souligne la commission dans un communiqué. Elle sera organisée en sous-commission, précise-t-elle.

Les sept commissaires représentant l’ensemble des forces présentes au Grand Conseil sont: Céline Baux (UDC), Yolanda Müller Chabloz (Vert-e-s et coordinatrice de la sous-commission), Céline Misiego (EP), Oriane Sarrasin (PS), Jacques-André Haury (Vert’libéral), Maurice Neyroud (PLR) et Jean-Marc Udriot (PLR).

«Sur la base de la documentation à sa disposition, la Coges a déjà entamé une série d’auditions. Elle n’a pas fixé de date pour le rendu de son rapport, mais il devrait intervenir avant la fin de la législature, écrit-elle. La Coges réserve ses commentaires jusqu’à la publication de son rapport, indique-t-elle encore.

Un «plan C»

A défaut d’une Commission d’enquête parlementaire (CEP) ou d’une délégation des commissions de surveillance (DelSurv), c’est la Coges qui met donc son nez dans le bouclier fiscal. Elle avait été sollicitée en mars dernier par quatre partis politiques (PS, Vert-e-s, Ensemble à Gauche & POP (EP) et Vert’libéraux).

Ce «rapport spécifique» est à l’image de ce que la Coges avait fait sur la débâcle financière de Beaulieu ou encore sur l’affaire Swiss Space Systems (S3). Un «plan C» en quelque sorte, au vu du refus d’une CEP et du retrait d’une résolution demandant l’instauration d’une nouvelle délégation, intitulée DelSurv 2, qui aurait été basée sur le modèle de la première instaurée sur l’affaire Dittli.

CEP refusée par la droite

Le Grand Conseil a refusé le 27 janvier dernier d’instaurer une CEP sur le bouclier fiscal. La majorité de droite a fait barrage, l’emportant pour deux voix. Dans la foulée, le PLR avait glissé la suggestion d’une DelSurv 2, sorte de «plan B» pour néanmoins enquêter sur ce dossier controversé.

Pour mémoire, des enquêtes du journal Le Temps, puis un rapport de l’expert François Paychère, mandaté par le Conseil d’Etat, ont mis en lumière une mauvaise application du bouclier fiscal, ce mécanisme qui vise à plafonner les impôts des plus riches.

La pratique a été non conforme à la loi entre 2009 et 2021. Le rapport Paychère ne donne toutefois aucune indication sur les pertes fiscales, ni sur les véritables responsabilités de cette mauvaise application. Ces pertes pourraient potentiellement atteindre des dizaines de millions de francs, voire 500 millions de francs, comme l’ont parfois évoqué certains députés.

En janvier dernier, le Ministère public vaudois, via le procureur général Eric Kaltenrieder, a annoncé l’ouverture d’une instruction pénale sur le bouclier fiscal. Elle vise à enquêter sur son application illégale entre 2009 et 2021, mais aussi sur la modification de décisions de taxation à la suite de réclamations de certains contribuables.