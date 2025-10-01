Vaud renonce au foyer pour femmes et enfants de Rolle

Keystone-SDA

L'Eablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) n'ouvrira finalement pas à Rolle un foyer destiné à accueillir 95 femmes et enfants. Le propriétaire de l'ancien hôtel Rivesrolle, où était prévu le foyer, ne souhaite pas poursuivre ce projet.

(Keystone-ATS) L’abandon du site permettra aussi d’économiser un montant important, indique mercredi la conseillère d’Etat en charge de l’asile, Isabelle Moret, dans des interviews accordées à 24 heures et La Côte. Le projet, initié en 2023, était contesté depuis son lancement, via notamment une pétition de l’association «Bien vivre à Rolle».

Isabelle Moret tient toutefois à ouvrir un centre uniquement pour les femmes et enfants. La ministre se contente pour l’instant de dire que cette structure prendra place dans la région lausannoise et qu’elle ouvrira progressivement dès janvier prochain.

L’abandon du projet rollois intervient alors que des coupes de 20 millions de francs pour l’asile sont prévues dans le budget 2026 de l’Etat de Vaud. «L’objectif transmis à l’EVAM est de ne réduire ni les prestations aux bénéficiaires, ni les cours de français, ni les mesures d’intégration», affirme Isabelle Moret à 24 heures.

Licenciements à l’EVAM

Selon elle, c’est sur les structures qu’il faudra économiser. «Il s’agit de se réorganiser pour ne plus utiliser des lieux d’hébergement collectifs dont le rapport qualité-prix est insatisfaisant. Le taux d’occupation moyen pourra aussi être amélioré en fermant ou en ne renouvelant pas certains centres», relève-t-elle.

Des licenciements à l’EVAM sont ainsi «inévitables», selon elle. Et d’autant plus que le nombre de mineurs non accompagnés a diminué, «alors qu’ils nécessitent un accompagnement bien plus conséquent que les adultes.»

La ministre ne se prononce pas sur le nombre de licenciements à venir: «Bien que nous entretenons une excellente collaboration et qu’il soit subventionné par le Canton, l’EVAM reste responsable de son organisation interne», indique-t-elle à 24 heures.