Verbier Festival: deux postes d’écoute publics inaugurés

Keystone-SDA

Le Verbier Festival annonce l’inauguration de ses deux premiers postes d’écoute publics, au sein de la Médiathèque Valais, sur ses sites de Sion et de Martigny. Cette installation permet désormais d’accéder librement à une sélection d’archives audio, vidéo et photographiques retraçant plus de trente ans d’histoire musicale du Festival.

2 minutes

(Keystone-ATS) Fruit d’un partenariat de longue date entre le Verbier Festival et l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (l’EPFL), ces postes d’écoute visent à valoriser un patrimoine constitué d’enregistrements de concerts, de vidéos, de performances inédites et de photos d’archives des éditions 1994, 1999, 2000, 2001 et 2002.

«Nous sommes fiers de rendre notre collection accessible à tous. Le Verbier Festival a toujours eu la volonté de partager la musique au-delà des frontières de la scène, et ce projet incarne parfaitement cet engagement», a déclaré, mercredi dans un communiqué de presse, Hervé Boissière, co-CEO de la Fondation du Verbier Festival.

«Un patrimoine culturel majeur»

«Ces deux postes d’écoute représentent un premier aboutissement à ce travail scientifique et technologique de préservation mené conjointement et avec passion par les équipes du Verbier Festival et de l’EPFL. Ils offrent un accès inédit à un patrimoine culturel suisse majeur», a ajouté Alain Dufaux, le directeur des opérations et du développement du Cultural Heritage & Conservation Platform à l’EPFL.

La Médiathèque Valais accueille le dispositif dans ses espaces de Sion et Martigny. L’installation est accessible gratuitement durant les horaires d’ouverture des deux sites.