Vers une simplification des démarches administratives à Genève

Keystone-SDA

Les démarches administratives vont être simplifiées à Genève pour la population et les entreprises. Le Grand Conseil a accepté vendredi à l'unanimité un projet de loi ancrant le principe du "once only", selon lequel l'usager ne devrait plus se voir réclamer plusieurs fois un même document par différents services.

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(Keystone-ATS) Dans la foulée, les députés ont aussi accepté un projet de loi ouvrant un crédit d’investissement de 18,9 millions de francs pour l’évolution de la cyberadministration. Le PLR s’est réjoui de cette simplification administrative demandée de longue date et qui devrait alléger les charges des entreprises.

Actuellement, chaque service de l’Etat doit collecter lui-même les documents nécessaires, ce qui implique une charge plus lourde et un risque d’erreur dans les dossiers. Le principe du «once only» mettra fin à cette pratique peu satisfaisante.

«Mais il n’est pas question de créer un fossé numérique», a relevé la cheffe du Département des finances Natahlie Fontanet. «Il est important que les guichets soient préservés», a insisté la magistrate. Des collaborateurs pourront aussi aider les personnes peu familières avec les démarches en ligne, comme cela se pratique déjà dans son département.

Selon le rapport 2025 sur la cyberadministration rendu public mardi, 85% de la population y a recouru au moins une fois sur deux ans. Déclaration fiscale, suivi de poursuites, de nombreux dispositifs ne demandent plus de se déplacer, ni d’imprimer des formulaires. Dans 85% des cas, ils sont en ligne. Et les taux atteignent même 95% dans la construction et 99% dans l’éducation.