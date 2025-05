Vevey: déficit moins « rouge » que prévu

Keystone-SDA

La Ville de Vevey a bouclé son exercice comptable 2024 sur un déficit de 5,2 millions de francs. Bien que dans le rouge, ce résultat reste plus favorable que celui inscrit au budget (- 8,7 millions de francs).

(Keystone-ATS) Cette amélioration s’explique par une diminution des charges de 6,6 millions de francs, plus importante que celle des recettes (3 millions), explique lundi la Ville de Vevey dans un communiqué. Les charges totales se sont élevées à 165 millions de francs, pour des recettes de 159,8 millions.

L’autofinancement, soit le « flux de trésorerie » correspondant au surplus de liquidités, est positif de 3,2 millions de francs.

« A l’inverse des dépenses en lien avec le personnel ou les biens et marchandises, la Municipalité constate qu’elle n’a toujours que peu d’influence directe sur les charges liées (péréquation, associations intercommunales, transports publics, etc.) et les revenus autres que ceux de son patrimoine », écrit-elle dans son communiqué.