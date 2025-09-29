La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Vevey: manifestation contre la vente de «Nestlé Waters»

Une manifestation contre le projet de vente de "Nestlé Waters" à un partenaire a réuni une centaine de personnes lundi en milieu de journée à Vevey. Des délégations syndicales sont venues de sept pays d'Europe pour faire entendre leur voix.

(Keystone-ATS) Les manifestants avaient fait le déplacement depuis la France, l’Italie, l’Espagne, la Pologne, la Belgique, le Luxembourg et encore l’Angleterre pour dire leurs inquiétudes sur le sort réservé à leurs emplois et à leurs sites de production. Agitant des drapeaux d’une douzaine de syndicats européens, ils ont défilé de la place du Marché jusqu’au siège du géant de l’agroalimentaire, derrière une banderole proclamant «L’avenir des travailleurs de Nestlé Waters n’est pas à vendre».

«L’expérience nous montre que les partenariats ou cessions opérés par Nestlé se traduisent trop souvent par des fermetures d’usines, des suppressions d’emplois et la remise en cause de droits sociaux acquis. Nous ne pouvons pas accepter que cela se reproduise», ont expliqué les manifestants dans un tract diffusé en marge de l’événement.

Pratique usuelle

Christoph Kauffmann, co-président du Comité d’information et de consultation européen de Nestlé (CICEN), a souligné pour Keystone-ATS que ce n’est pas la première fois que Nestlé se sépare de cette manière d’une division, comme celle dédiée aux eaux en bouteille.

«C’est une pratique que Nestlé a souvent quand un business, soit ne lui reporte plus assez, ce qui est le cas des eaux; soit que c’est un business qui est marqué par des scandales, ce qui est également le cas des eaux», a-t-il déclaré. «En s’en séparant et en mettant cela dans une co-entreprise, ça ne s’appellera plus Nestlé et ça permettra médiatiquement d’être plus tranquille», a-t-il conclu.

Rencontre prévue

Une rencontre du CICEN avec des représentants de Nestlé est prévue mardi. «Nous sommes à l’écoute de nos collaborateurs et prenons leurs préoccupations très au sérieux», a déclaré une porte-parole du géant veveysan à Keystone-ATS. «Nous avons confiance en l’avenir du secteur de l’eau et recherchons un partenaire afin d’assurer le succès à long terme de cette activité», a-t-elle ajouté.

Nestlé Waters est au coeur d’une polémique depuis début 2024 en France, quand des articles de presse ont révélé l’utilisation au cours d’années précédentes de traitements interdits (ultraviolets, charbon actif) sur différents sites d’embouteillage de marques comme Vittel, Perrier, Hépar et Contrex.

Nestlé Waters Suisse n’a pas été épargnée par ce scandale. En juin dernier, elle a été condamnée à payer une créance compensatrice de 500’000 francs pour avoir utilisé des filtres à charbon dans ses installations d’Henniez (VD), non conforme à la législation pour la production d’eau minérale sous l’appellation «eau minérale naturelle».

