Ville de Sierre: inauguration de l’avenue Max Huber réaménagée

Keystone-SDA

La Ville de Sierre a inauguré samedi matin l'avenue Max Huber, récemment réaménagée et végétalisée. Pensé pour favoriser diverses formes de mobilité douce et créer des îlots de fraîcheur, ce réaménagement vise à mettre la nature au coeur du quartier, situé à quelques minutes à pied de la gare.

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(Keystone-ATS) «Nous avons fait le choix d’investir dans une végétalisation indigène avec des arbres et des buissons adaptés au changement climatique, ce qui permettra de créer de véritables îlots de fraîcheur», relève Pierre Kenselmann, le conseiller municipal en charge des travaux publics. «Il faudra maintenant laisser le temps à cette végétation de grandir pour que chacun puisse pleinement profiter de ses bénéfices, dans les années à venir.»

Ces aménagements paysagers contribuent également à embellir l’espace public et à renforcer la convivialité du quartier, tout en favorisant les mobilités douces, soulignent les autorités dans leur communiqué.