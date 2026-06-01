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Ville de Sion: le parc des anciens abattoirs a été primé

Keystone-SDA

Le parc des anciens abattoirs à Sion a reçu, dimanche, le prix "Jardins et espaces publics Valais 2026". Ce prix est mis sur pied par l’association faîtière JardinSuisse Valais, en collaboration avec l’Etat du Valais.

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(Keystone-ATS) Ce prix récompense les bonnes pratiques paysagères en matière d’aménagements d’espaces ouverts et accessibles au public et vise à valoriser les professions dans le domaine de l’aménagement et de l’environnement bâti et paysager.

Inauguré au printemps 2025, le parc des anciens abattoirs marque l’entrée Est du secteur Ronquoz 21. Il a été réalisé par la section Parcs et Jardins de la Ville de Sion, rappelle cette dernière dans un communiqué diffusé lundi.

Nombreux arbres plantés

Quelque 7000 heures de travail ont été nécessaires pour aménager les 5500 mètres carrés du lieu et y planter 250 arbres. Le parc des anciens abattoirs constitue le premier élément de la chaîne des parcs prévue dans ce nouveau quartier mixte du sud de la gare.

L’extension du cimetière de Platta, également réalisée l’an dernier, s’est vu attribuer une mention pour la qualité de ses aménagements paysagers et végétalisés.

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