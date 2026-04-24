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Visions du Réel: «From Dawn to Dawn» et «Nicole Nicole» primés

Keystone-SDA

La réalisatrice Xisi Sofia Ye Chen remporte le Grand Prix de la compétition internationale longs métrages à Visions du Réel avec "From Dawn to Dawn". "Nicole Nicole" de la franco-suisse Lauren Dällenbach gagne la compétition nationale.

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(Keystone-ATS) Le premier long métrage de Xisi Sofia Ye Chen, une réalisatrice et scénariste espagnole, née de parents immigrants chinois, est salué «pour sa justesse et sa distance», ont indiqué les organisateurs vendredi dans un communiqué. À la fois sœur et cinéaste, elle y observe son frère dans une position délicate.

Le Prix de la Compétition Nationale a été attribué à «Nicole Nicole», de Lauren Dällenbach, également un premier film. Il aborde avec tendresse, humour et complexité la relation de co-dépendance entre sa tante Nicole et sa grand-mère Alberte. «Il imagine aussi des formes d’émancipation pour atténuer la peur de vivre seules», selon les jurés.

Visions du Réel se poursuit jusqu’à dimanche soir avec plusieurs séances consacrées aux films primés.

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