Volvo Cars plonge dans le rouge et supprime 2500 postes

Keystone-SDA

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Le constructeur automobile suédois Volvo Cars, contrôlé par le groupe chinois Geely, a annoncé vendredi une perte nette au troisième trimestre et la suppression de 2500 postes, dont 2000 en Suède.

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(Keystone-ATS) L’entreprise explique les suppressions de postes en raison des droits de douane américains et de l’hyperconcurrence de la Chine.

«Nous continuons d’évoluer dans un environnement très difficile, marqué par de fortes pressions extérieures», a déclaré Håkan Samuelsson, le patron du groupe désormais spécialisé dans les voitures électriques, cité dans un communiqué. Qualifiant ce troisième trimestre de «très décevant», il a évoqué en particulier des marchés à la peine aux Etats-Unis et en Chine.

En Chine, Volvo Cars souffre de la «concurrence intense des nouvelles marques chinoises, qui a pratiquement supprimé toute possibilité de rentabilité pour les marques premium historiques». Une situation qui a entraîné une baisse de près de 50% du chiffre d’affaires de Volvo Cars dans ce pays, par rapport à l’an dernier.

Aux Etats-Unis, les «effets persistants» des droits de douane ainsi que la suppression des aides à l’achat de véhicules électrifiés pèse lourdement sur son activité. «Les faibles performances enregistrées aux États-Unis et en Chine signifient que la moitié de nos activités ne contribuait pas à notre rentabilité», a précisé M. Samuelsson.

Volvo Cars bascule ainsi dans le rouge au troisième trimestre avec une perte nette de 5,7 milliards de couronnes (environ 470 millions de francs), contre un bénéfice net de 4,5 milliards un an plus tôt. Son chiffre d’affaires s’est établi à 66,9 milliards de couronnes sur cette période, en baisse de 23% par rapport à l’année dernière.

Sur le plan de la rentabilité, le groupe a enregistré une perte d’exploitation ajustée de 3,7 milliards de couronnes suédoises, contre un bénéfice de 5,8 milliards de couronnes un an plus tôt. Volvo Cars a renoncé en 2024 à son objectif de vendre uniquement des véhicules électriques en 2030.

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