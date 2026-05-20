Xi et Poutine réaffirment la solidité des relations sino-russes

Keystone-SDA

Les présidents chinois et russe Xi Jinping et Vladimir Poutine ont affirmé mercredi la force des relations entre les deux puissances malgré les turbulences internationales, et moins d'une semaine après l'entreprise de détente menée à Pékin par Donald Trump.

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(Keystone-ATS) «Nous avons su approfondir sans cesse la confiance politique mutuelle et la coordination stratégique avec une persévérance inébranlable qui a résisté à mille épreuves», a dit M. Xi, selon l’agence de presse Chine nouvelle.

M. Poutine a quant à lui parlé de relations à un «niveau sans précédent», malgré les «facteurs extérieurs défavorables».

Menaces de reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l’Iran, guerre en Ukraine, tensions sur les échanges et les approvisionnements en hydrocarbures… les deux hommes se retrouvaient dans un contexte de crises multiples les concernant directement.

Les deux pays soulignent la nécessité «de revenir au dialogue et aux négociations dès que possible» au Moyen-Orient, dit le texte d’une déclaration commune publiée par le Kremlin. Ils sont en «accord complet» quant au fait que les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran violent la loi internationale.

«Fournisseur fiable»

Les tensions sévissant autour du Golfe étaient l’un des sujets brûlants au menu des deux leaders, avec la récente visite de M. Trump en Chine ou la guerre en Ukraine.

Les deux leaders devraient aborder ces questions autour d’un thé dans la soirée, a dit préalablement le Kremlin. «Cela pourrait être une longue discussion», a prévenu un conseiller de M. Poutine, Iouri Ouchakov.

Le texte de déclaration commune publié par le Kremlin exprime le jugement «positif» de la Russie sur «la position objective et impartiale» de la Chine sur la guerre en Ukraine.

Pékin, pressée par les Occidentaux d’user de son influence sur Moscou pour mettre fin à la guerre en Ukraine, proclame sa neutralité.

La Chine, fortement tributaire du commerce international et des livraisons de pétrole et de gaz en provenance du Golfe, est directement impactée par la crise moyen-orientale.

Celle-ci présente au contraire pour M. Poutine l’opportunité de nouveaux débouchés pour son pays, troisième producteur mondial de pétrole et le deuxième de gaz en 2023, selon l’Agence internationale de l’énergie.

«Sur fond de crise au Moyen-Orient, la Russie garde sa place de fournisseur fiable de ressources», a dit M. Poutine.

Le sommet sino-russe lui offrait l’occasion de faire avancer un projet capital pour son pays, le grand gazoduc «Force de Sibérie 2». Il relierait les plus grosses réserves de gaz naturel russes dans le nord de la Sibérie et la Chine. Il ouvrirait un débouché pour les hydrocarbures russes, délaissés par l’Europe à la suite de l’invasion de l’Ukraine. Mais sa réalisation tarde.

Moscou et Pékin ont fait des «progrès», mais n’ont pas scellé d’accord, a dit le porte-parole du Kremlin cité par les agences russes.

Même si son pays fait face à ses propres défis, M. Xi reçoit M. Poutine en position de force comme c’était le cas avec M. Trump.

Relation déséquilibrée

Le président chinois a déroulé le tapis rouge à son hôte au Palais du Peuple. Salve de canons, hymnes, revue de soldats, groupe d’enfants scandant «bienvenue, bienvenue» et agitant des drapeaux des deux pays… la mise en scène était la copie conforme de l’accueil de M. Trump.

Mais le ton a ensuite été plus chaleureux entre M. Xi et Poutine, qui se disent amis et se sont rencontrés presque 40 fois au cours de plus de 13 années d’exercice concomitant du pouvoir.

Xi Jinping cherche à imposer l’image de la Chine comme un pôle de stabilité dans la tourmente. Chine et Russie sont opposées à un ordre mondial dominé par les Etats-Unis et l’Occident. Elles sont des partenaires de longue date de l’Iran et de la Corée du Nord.

A la différence de la semaine passée, MM. Xi et Poutine ont signé publiquement nombre de documents, sur la coopération stratégique, la construction d’une voie ferrée ou le développement urbain.

Ils se sont entendus pour prolonger un traité de bon voisinage datant de 25 ans et un régime d’exemption réciproque de visas.

M. Poutine a invité M. Xi en Russie l’an prochain et a confirmé sa présence au sommet de l’Apec (Coopération économique pour l’Asie-Pacifique) en novembre en Chine.

«Les relations sino-russes sont entrées dans une nouvelle phase, marquée par des réalisations plus importantes et un développement plus rapide», a assuré M. Xi.

Chine et Etats-Unis restent au contraire engagés dans une intense rivalité stratégique, commerciale et technologique. M. Xi a de nouveau dénoncé les dangers de «l’unilatéralisme et de l’hégémonisme» et le «risque d’un retour à la loi de la jungle».

Mais la Russie, affectée par quatre années de guerre en Ukraine, a plus besoin de la Chine que l’inverse, disent les experts.

Les relations économiques se sont considérablement renforcées depuis l’invasion de l’Ukraine. Mais les importations russes n’ont représenté qu’environ 5% des importations de la Chine en 2025, selon les Douanes chinoises. A l’inverse, la Chine a représenté plus du tiers des importations et plus du quart des exportations de la Russie en 2025, selon l’agence russe Tass.

La Chine était aussi fin 2025 le principal acheteur de pétrole brut et de charbon russes et le deuxième de gaz acheminé par pipeline, selon le Centre de recherche sur l’énergie CREA.