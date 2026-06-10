Yverdon: le Castrum annonce 40 projets pour sa prochaine édition

Keystone-SDA

Le Castrum, le festival d'Yverdon-les-Bains dédié aux arts de la rue, a dévoilé mercredi le programme de sa 26e édition qui se déroulera du 6 au 9 août. Il annonce 40 projets pluridisciplinaires qui seront présentés aux quatre coins de la ville.

1 minute

(Keystone-ATS) Dans le détail, le menu comprend douze spectacles d’arts vivants, dix concerts, six DJ sets, trois installations, quatre ateliers et cinq projets en création. En tout, 51 représentations seront données par les 118 artistes venus de neuf pays différents.

Cette 26e édition «interroge et réinvente les manières d’être et d’imaginer le monde à travers les récits intimes et de luttes, les pensées décoloniales et les célébrations collectives», indiquent les responsables du festival dans leur communiqué.

Le festival se déroulera dans une dizaine de lieux de la cité thermale. Une nouvelle scène est notamment prévue sur la Place Pestalozzi, «dans la volonté d’ouvrir la programmation musicale au plus grand nombre tout en continuant à proposer des spectacles au grand format».

Des concerts continueront aussi de se tenir dans la cour du Château, mais dans un format plus intimiste. Le site de Sports 5 sera toujours l’un des coeurs du festival, lequel se déploiera aussi dans diverses rues et places du centre-ville.