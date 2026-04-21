Yverdon: un poste de police mobile dans le secteur de la gare

Keystone-SDA

La police du Nord vaudois revoit sa présence dans le secteur de la gare d'Yverdon-les-Bains, notamment confronté au deal de rue. Elle a décidé, avec la Municipalité, de remplacer le poste de police statique par un poste mobile (bus URBANO).

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(Keystone-ATS) L’activité du poste statique, ouvert en 2016, est restée limitée ces dernières années, relèvent mardi les autorités yverdonnoises. Le bus URBANO permettra une présence «plus visible et plus accessible».

A bord du bus, il sera possible d’effectuer toutes les démarches disponibles dans un poste de police classique: dépôt de plainte, annonce de faits ou demandes de renseignements, précise le communiqué.

Ce changement, effectif dès le 30 avril, s’accompagnera «d’un renforcement de la présence policière dans le périmètre de la gare et dans les quartiers environnants», relève encore la Municipalité.

Au final, ce nouveau dispositif doit permettre à la police de gagner «en agilité et en capacité de réaction.» Cette évolution permettra aussi «d’optimiser l’engagement des ressources et de concentrer les moyens là où les besoins sont les plus importants».