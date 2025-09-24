La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Zelensky: l’Europe ne peut pas se permettre «de perdre la Moldavie»

Keystone-SDA

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mercredi depuis la tribune de l'ONU que l'Europe ne pouvait pas se permettre que la Moldavie entre dans l'orbite de la Russie. Il a déploré une réponse "insuffisante" de la communauté internationale.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «La Russie tente de faire à la Moldavie ce que l’Iran a fait autrefois au Liban, et une fois encore, la réponse internationale est insuffisante. Nous avons déjà perdu la Géorgie en Europe (…) et depuis de nombreuses années, le Bélarus s’oriente également vers une dépendance vis-à-vis de la Russie. L’Europe ne peut pas se permettre de perdre également la Moldavie», a-t-il déclaré lors de l’Assemblée générale des Nations unies.

La Moldavie, pays pro-européen, a accusé lundi la Russie de dépenser des «centaines de millions d’euros» pour la faire basculer dans son giron lors des élections législatives de dimanche, et de préparer des violences avant et après le scrutin.

«Le Kremlin achète des centaines de milliers de votes (…), les gens sont intoxiqués quotidiennement par des dizaines de mensonges (…) et des centaines d’individus sont payés pour provoquer le désordre, la violence et répandre la peur», a déclaré la présidente moldave Maia Sandu dans une vidéo.

Selon son conseiller pour la sécurité nationale Stanislav Secrieru, «250 perquisitions ont eu lieu», «démantelant un réseau soutenu par le GRU», le renseignement militaire russe.

