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Zelensky participera au G7 mardi, annonce Emmanuel Macron

Keystone-SDA

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky participera mardi matin à une session du sommet du G7 à Evian, a annoncé mercredi Emmanuel Macron. L'Egypte, l'Arabie saoudite, le Qatar et les Emirats arabes unis sont aussi invités.

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(Keystone-ATS) La discussion sur l’Ukraine «est très important(e) pour nous parce qu’il faut recréer de la convergence au G7, en soutien à l’Ukraine sur les différents aspects évidemment de la guerre», y compris sur la nécessité de «négociations», a dit le président français lors d’un échange avec la société civile à l’Elysée. Il faisait allusion aux divergences entre les Européens et Donald Trump sur ce dossier.

Les dirigeants de l’Egypte, de l’Arabie saoudite, du Qatar et des Emirats arabes unis seront «associés» pour évoquer la guerre au Moyen-Orient.

La discussion portera sur la fermeture du détroit d’Ormuz qui a «un vrai impact pour nos économies» et sur les «négociations sur l’Iran», a expliqué M. Macron, jugeant «très important» d’essayer «de trouver des voies et moyens de coopération».

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