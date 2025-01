Addio a Peter Yarrow di ‘Peter Paul e Mary’

Keystone-SDA

Peter Yarrow, il Peter del trio anni '60 Peter, Paul e Mary è morto oggi nella sua casa dell'Upper East Side di Manhattan dopo quattro anni di battaglia contro il cancro.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il cantante e cantautore del celebre gruppo folk aveva 86 anni. Lo ha confermato il portavoce Ken Sunshine.

Tra le registrazioni più famose di Yarrow con Paul Stookey e Mary Travers ci sono Puff the Magic Dragon (numero 2 di Billboard), Day Is Done e The Great Mandala. La musica del trio è stata fortemente associata ai movimenti per i diritti civili e contro la guerra del Vietnam.