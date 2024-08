Guerra in Sudan, come le donne vogliono influenzare il processo di pace a Ginevra

Manifestanti durante l'apertura dei colloqui sul Sudan a Ginevra. Fabrice Coffrini / AFP

I negoziati per un cessate il fuoco nel Sudan devastato dalla guerra sono in corso a Ginevra. Quindici donne sudanesi sono giunte in Svizzera con la richiesta di partecipare al processo di pace.

Da 16 mesi, nel terzo Paese più grande dell’Africa imperversa una guerra che ha portato a quella che attualmente è la peggiore crisi umanitaria del mondo.

I negoziati sul Sudan sono iniziati il 14 agosto a Ginevra. L’obiettivo è di migliorare l’accesso agli aiuti umanitari e, nel migliore dei casi, di giungere a un cessate il fuoco.

Gli Stati Uniti hanno invitato i rappresentanti di entrambe le parti in conflitto – l’esercito sudanese (SAF) e le forze paramilitari delle Rapid Support Forces (RSF) – in una località segreta di Ginevra. Finora, però, si sono presentate solo le RSF.

Questo non è il primo tentativo di porre fine alle ostilità. L’anno scorso, gli sforzi di mediazione promossi dagli Stati Uniti si sono svolti a Gedda, in Arabia Saudita. Tuttavia, si sono conclusi senza risultati.

Rabab Baldo è un’attivista per la pace e la parità di genere. Ha lavorato tra l’altro come consulente internazionale per l’UNDP ed è stata rappresentante speciale per il Sudan e il Sudan del Sud presso UN Women, l’Ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile. zVg

“Questa volta le cose vanno fatte bene”, dice Rabab Baldo, attivista sudanese per la pace e la parità di genere, durante un incontro a Ginevra. “Le donne devono far parte di questo processo, come prescritto dalle Nazioni Unite”.

La Risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite chiede che le donne siano incluse su un piano di parità nei negoziati di pace, nella risoluzione dei conflitti e nella ricostruzione.

Le donne in Sudan vivono una vita particolarmente pericolosa

Rabab Baldo è giunta in Svizzera insieme ad altre 15 attiviste sudanesi di diverse generazioni. Molte di loro hanno lavorato senza tregua dallo scoppio della guerra, assistendo malati e bambini e cercando di procurare farmaci e cibo.

“Abbiamo vissuto di tutto: stupri, massacri, carestie”, dice. “Conosciamo il valore di un cessate il fuoco per il nostro Paese. Ecco perché dobbiamo essere presenti a questi negoziati”.

In effetti, la partecipazione delle donne ai processi di pace aumenta del 35% la probabilità che l’accordo sopravviva ai primi 15 anni, secondo lo Studio GlobaleCollegamento esterno sull’attuazione della Risoluzione 1325 delle Nazioni Unite.

“La presenza delle donne e di altri attori della società civile rende più chiaro che una guerra non si svolge solo tra le parti in conflitto. Il modo in cui la violenza viene vissuta dalle donne deve sempre far parte dei colloqui”, afferma Deborah Schibler, direttrice dell’ONG svizzera Donne di Pace nel MondoCollegamento esterno.

A tal fine, Rabab Baldo e il suo gruppo hanno trascorso le ultime settimane a redigere un accordo di pace che tenesse conto di questa prospettiva.

Il documento elenca le misure ritenute necessarie per porre fine alla guerra e prevede obblighi per entrambe le parti in conflitto. Affronta anche la questione della diffusa violenza sessuale contro le donne e l’occupazione degli ospedali da parte delle truppe armate.

Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA), le donne e le ragazze vittime di violenza di genere in Sudan sono quasi sette milioni.

Come influenzare le parti in conflitto?

L’obiettivo è che queste misure vengano inserite in un accordo. Nei prossimi giorni, Rabab Baldo e il suo gruppo vogliono mobilitare tutte le forze possibili. “Terremo colloqui separati con entrambe le parti in conflitto e cercheremo di identificare obiettivi comuni e limiti da non superare”, dice.

Non è un compito facile. “I negoziati per il cessate il fuoco sono tipicamente una prerogativa maschile e si svolgono a porte chiuse”, sottolinea la donna, che lavora anche come consulente internazionale per il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP).

Per questo è necessario creare una rete ed esercitare un costante lavoro di lobbying. “Se le parti si rendono conto che le donne sono essenziali per il processo di pace e la sicurezza del Paese, abbiamo buone possibilità”.

Rabab Baldo parla per esperienza: all’inizio degli anni Novanta ha partecipato al processo di pace sudanese sul conflitto nella regione orientale del Sudan e ha svolto un ruolo chiave nel garantire che la voce delle donne fosse incorporata nell’accordo di pace globale (Comprehensive Peace Agreement).

Il Sudan è funestato da decenni da conflitti armati e guerre civili. Nel 2011, il Sudan del Sud è diventato indipendente in seguito a un referendum. La Svizzera ha già ospitato un negoziato sul Sudan: nel 2002, sul Bürgenstock (Canton Nidvaldo) è stato firmato un cessate il fuoco per la regione dei monti Nuba. Come allora, gli attuali colloqui si svolgono su iniziativa del Governo statunitense. La Svizzera ospita i colloqui insieme all’Arabia Saudita. Partecipano come osservatori anche le Nazioni Unite, l’Unione Africana, l’Egitto e gli Emirati Arabi Uniti. I colloqui dovrebbero durare fino al 24 agosto. Due mesi dopo la conferenza sull’Ucraina tenutasi sul Bürgenstock, la Svizzera torna quindi a ospitare importanti negoziati internazionali.

Il movimento femminile in Sudan ha una lunga tradizione. La prima donna membro di un parlamento africano è stata una sudanese nel 1965, e molte donne ricoprono posizioni dirigenziali. La rivoluzione che ha portato al rovesciamento del dittatore Omar al-Bashir nel 2019 è stata guidata da una maggioranza di donne.

Donne sudanesi festeggiano la caduta di Omar al-Bashir nell’aprile 2019. Afp Or Licensors

Il gruppo di donne sudanesi giunto Ginevra non ha ancora potuto iniziare il suo lavoro. Finora, sono presenti solo i rappresentanti delle RSF. Per non dare l’impressione di propendere per una parte, le attiviste vogliono aspettare che arrivi anche l’esercito nazionale. C’è la speranza che ciò avvenga nei prossimi giorni.

Nell’attesa, le donne sudanesi sono in stretto contatto con gli inviati statunitensi e offrono supporto tecnico. La Svizzera, in quanto Paese ospitante, mantiene un profilo basso.

“Speriamo di avviare un dialogo anche con le autorità svizzere e che il Paese sostenga la partecipazione delle donne ai negoziati”, dice Rabab Baldo. Del resto, i visti per il gruppo di donne sono stati rilasciati in modo rapido e non burocratico.

Segnali positivi per i colloqui?

Roman Deckert, che vive a Ginevra e lavora in Sudan da oltre trent’anni, lo considera un segnale positivo. “Dimostra che la Svizzera vuole consentire loro di partecipare”. Inoltre, il ruolo della Svizzera quale Paese ospitante è certamente utile per i negoziati.

“È perlomeno un Paese relativamente neutrale nel bel mezzo di questa guerra”, a cui si tenta di porre fine anche con l’intervento di terzi, afferma. La forza trainante questa volta sono gli Stati Uniti, ma Deckert non esclude che la Svizzera possa essere coinvolta più attivamente a livello diplomatico in un secondo momento.

Secondo lui, un accordo per il cessate il fuoco non è però scontato. Anche Rabab Baldo ritiene che la priorità assoluta sia la creazione di corridoi umanitari attraverso le linee del fronte, in modo che gli aiuti vitali possano raggiungere il Paese. In Sudan, 25 milioni di persone soffrono la fame a causa della guerra, cioè quasi la metà della popolazione. Oltre dieci milioni sono state sfollate.

Rabab Baldo vede i potenziali colloqui di Ginevra come l’inizio di un processo complesso che potrebbe durare anni. Tuttavia, afferma di essere venuta a Ginevra “per fare la differenza. N non torneremo a casa senza aver messo sul tavolo le nostre preoccupazioni”.

A cura di Giannis Mavris

Tradotto con l’aiuto di DeepL/lj

