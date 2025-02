Altman (OpenAI), Musk sta cercando di rallentarci

Keystone-SDA

Elon Musk "sta cercando di rallentarci. E' ovviamente un rivale. Dovrebbe competere con un prodotto migliore invece di usare tattiche e azioni legali". Lo afferma Sam Altman, l'amministratore delegato di OpenAI.

(Keystone-ATS) Quest’ultimo ha così replicato all’offerta da 97 miliardi di dollari di un gruppo di investitori guidato da Musk per rilevare la non profit che controlla OpenAI, la start up a cui fa capo ChatGPT.

In precedenza Altman aveva risposto in modo provocatorio all’offerta di Musk: “no grazie, ma compreremo Twitter per 9,74 miliardi di dollari se vuoi”.