Anziane per il clima manifestano in Piazza federale

Keystone-SDA

Le anziane per il clima hanno chiesto ulteriori misure per combattere il riscaldamento globale con una manifestazione oggi in Piazza federale a Berna.

1 minuto

(Keystone-ATS) Circa 400 persone hanno partecipato alla manifestazione, secondo un giornalista dell’agenzia di stampa Keystone-ATS presente sul posto. L’evento è stato organizzato per celebrare il primo anniversario della condanna della Svizzera da parte della Corte europea dei diritti umani (CEDU).

Le manifestanti hanno portato in Piazza federale una “pietra della discordia” di 2,5 tonnellate proveniente da Strasburgo, dove ha sede la Corte. In cambio, Strasburgo riceverà una pietra dalla Svizzera, che sarà collocata sul tragitto che porta alla CEDU. La campagna è stata sostenuta, tra gli altri, da Greenpeace e Medici per l’Ambiente. Erano presenti anche rappresentanti delle città di Berna e Strasburgo.

Il 9 aprile 2024, i giudici di Strasburgo hanno stabilito che la Svizzera non ha rispettato i suoi obblighi in materia di diritti umani per quanto riguarda la protezione del clima poiché non faceva abbastanza per proteggere i suoi cittadini dalle conseguenze del riscaldamento globale.

Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono, dal canto loro, che la Svizzera ora soddisfa i requisiti della sentenza grazie la nuova legge sul CO2 e altre misure. Diversi oratori hanno contraddetto questa valutazione.