Atupri: ecco la nuova numero uno, è dirigente 48enne

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Avvicendamento al vertice di Atupri: da inizio settembre la guida dell’assicuratore malattia è stata assunta da Caroline Meli, finora membro della direzione generale in qualità di responsabile marketing e vendite.

La nuova Ceo subentra a Christof Zürcher, che è andato in pensione, ha indicato oggi la cassa malati.

“Con Caroline Meli abbiamo un successore che non solo convince dal punto di vista professionale, ma si adatta perfettamente ad Atupri anche dal punto di vista umano”, afferma la presidente del consiglio di amministrazione Sandra Thoma Hauser, citata in un comunicato. “La sua attenzione alle esigenze della nostra clientela e il suo approccio pragmatico ed empatico condurranno Atupri verso un futuro entusiasmante”.

La 48enne Meli ha conseguito un dottorato in scienze economiche all’Università di Berna; ha lavorato nella consulenza aziendale e in diverse posizioni dirigenziali presso la Posta Svizzera e PostFinance, prima di entrare in Atupri nel 2018. Negli scorsi anni la manager ha fortemente influenzato la cultura e lo sviluppo di Atupri, promuovendo in particolare la digitalizzazione, sottolinea l’impresa.

Atupri è un assicuratore con sede a Berna e attivo a livello nazionale, fra i primi 15 operatori del suo campo in Svizzera. Circa 280 dipendenti gestiscono 180’000 clienti, per un volume di premi che supera i 700 milioni di franchi. La società era stata fondata nel 1910 come cassa malattia delle Ferrovie federali svizzere (FFS): nel 1995 si aprì a tutti. Porta il nome Atupri dal 2003.