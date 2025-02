Banca WIR: 2024 anno da primato, utile e totale di bilancio record

Keystone-SDA

Il 2024 è stato un anno da primato per Banca WIR: l'istituto con sede a Basilea e presente anche a Lugano ha visto l'utile raggiungere il valore record di 17,5 milioni (+9%). E anche il totale di bilancio è risultato il più alto di sempre, con 6,6 miliardi.

2 minuti

(Keystone-ATS) “La solidità della banca si manifesta soprattutto nella forte crescita del capitale proprio, nell’incremento dei profitti e nelle ottime prestazioni operative, che costituiscono una base solida e duratura”, afferma il Ceo Bruno Stiegeler, citato in un comunicato odierno.

Il comparto dei crediti ipotecari segna una progressione del 3% a 4,9 miliardi di franchi. “Si tratta di una crescita di grande valore qualitativo, frutto di una politica di rischio improntata alla prudenza”, chiarisce il responsabile delle finanze Mathias Thurneysen, a sua volta citato nel documento per la stampa. Un aumento è stato osservato anche per i depositi della clientela, saliti del 7% a 4,6 miliardi: ha pesato fra l’altro l’offerta di un conto di risparmio plus che, secondo la banca, ha proposto la remunerazione più generosa a livello nazionale.

L’attuale svolta sui tassi mette la cooperativa fondata nel 1934 dinanzi a nuove sfide, ma Stiegeler è fiducioso. “Faremo tutto quanto occorre per consolidare ulteriormente la nostra posizione di forza anche in un contesto di volatilità del mercato e per procedere sulla strada di successo intrapresa”, afferma il dirigente, che come già anticipato un anno fa il primo marzo lascerà l’incarico al suo successore Matthias Pfeifer.