Banche cercano meno personale, annunci -6,5% a ottobre

Keystone-SDA

Continua a scendere il numero di posti vacanti presso le banche svizzere. A ottobre, prendendo in considerazione i dieci maggiori istituti del Paese, il totale di annunci si è stabilito a quota 600, il 6,5% in meno rispetto a settembre.

(Keystone-ATS) Lo rileva un’indagine condotta dal portale d’impiego Indeed per l’agenzia di stampa finanziaria Awp. Tale trend al ribasso è cominciato in estate: a luglio si contavano ancora 811 annunci.

Nel giro di un trimestre, il numero delle offerte di lavoro è calato di circa il 25%, emerge dall’analisi. In ottobre la diminuzione è stata particolarmente marcata soprattutto presso Banca Migros e PostFinance. Al contrario, sui siti web di Julius Bär e Lombard Odier sono comparsi più annunci che a settembre.