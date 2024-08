Bayesian: recuperato il corpo di Hannah Lynch a Porticello

(Keystone-ATS) Il corpo dell’ultima dispersa del naufragio della Bayesian, Hannah Lynch, 18 anni, figlia dell’imprenditore britannico, è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco.

Adesso si trova sulla banchina del molo di Porticello, poi verrà portato in ambulanza in obitorio per il riconoscimento ufficiale.

Come noto, il veliero si è inabissato a mezzo miglio da Porticello lunedì poco prima dell’alba mentre nella zona imperversava una tromba d’aria.

Il bilancio ufficiale dei morti sale così a sette. L’altro ieri erano stati recuperati i corpi di Jonathan Bloomer, il presidente della Morgan Stanley International, della moglie Anne Elizabeth, del legale Chris Morvillo e della moglie Nada. Lunedì era già stato recuperato il corpo del cuoco dell’imbarcazione. Ieri era poi toccato allo stesso Mike Lynch. I sopravvissuti sono 15.