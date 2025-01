BE: urta cavo gatto delle nevi, morta dopo cinque giorni ospedale

Keystone-SDA

Una 17enne è morta venerdì all'ospedale dove si trovava da domenica scorsa in seguito a un incidente sugli sci avvenuto nel comprensorio di Betelberg, a Lenk (BE).

(Keystone-ATS) Lo annunciano polizia cantone e Ministero pubblico dell’Oberland bernese precisando che un’inchiesta è stata aperta.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza, domiciliata nel canton Berna, stava scendendo lungo la pista per rientrare a valle a Lenk quando ha urtato il cavo di traino di un battipista. Terzi hanno proceduto con la rianimazione della 17enne fino all’arrivo dei soccorsi. È poi stata trasportata dalla Rega in ospedale in gravi condizioni.