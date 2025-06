Oggi in Svizzera

Le università svizzere non hanno ancora certezza che tutti gli studenti potranno prendere parte ai programmi di scambio universitario negli Stati Uniti, come riporta l’emittente pubblica svizzera RTS.

Uno studente dell’Università di Ginevra, che dovrebbe frequentare per un anno l’Università di Boston tramite uno scambio, ha raccontato a RTS che, nonostante abbia tutti i documenti in regola e abbia pagato le tasse universitarie, al momento non è riuscito a ottenere un appuntamento per il visto.

Il problema principale sembra derivare dalle nuove direttive che obbligano l’ufficio visti a esaminare i profili social media delle persone richiedenti, per individuare eventuali contenuti antiamericani.

Lo studente ginevrino non è un caso isolato. Diverse università negli Stati Uniti hanno già contattato le controparti elvetiche per chiedere di riservare posti per quegli studenti e studentesse che potrebbero non ricevere il visto in tempo, riferisce RTS.

Le università francofone svizzere dichiarano invece che è prematuro adottare misure e preferiscono attendere di conoscere l’entità dei visti negati prima di intervenire.