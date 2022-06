Oggi in Svizzera

Universität Bern

Alla fine del XIX secolo, le università svizzere sono state da esempio per gli altri Paesi in materia di uguaglianza di genere e accessibilità agli studi.

In quegli anni, giovani donne provenienti da ogni parte del mondo venivano in Svizzera a studiare e specializzarsi in campi come la medicina, la giurisprudenza, la filosofia o le scienze, per poi contribuire allo sviluppo di queste stesse materie in territorio elvetico come nel proprio Paese d’origine.

Tra le pioniere del mondo accademico vanno citate la svizzera Emile Kempin-Spyri: prima donna a ottenere una laurea in legge nella Confederazione, nel 1887, per poi aprire la propria scuola di giurisprudenza a New York; e Marie Heim-Vögtlin: una tra le prime donne a studiare medicina in Svizzera. In seguito, contribuì alla fondazione del primo ospedale ginecologico del Paese.

Ci sono state però anche la filosofa Anna Tumarkin, alla quale è anche stata intitolata una strada a Berna, e la dottoressa Ida Hoff. Entrambe originarie dell’ex Impero russo, coabitarono nella capitale elvetica e Hoff fu inoltre tra le prime donne ad acquistare un’automobile, guidandola da sé anziché farsi condurre da un autista, come si usava allora.