Oggi in Svizzera

La Conferenza sull'Ucraina in programma a Lugano dovrà in particolare definire le priorità, i metodi e i principi della ricostruzione nel Paese. Lunedì il presidente della Confederazione Ignazio Cassis e le autorità cantonali ticinesi hanno illustrato alcuni punti chiave della riunione in programma il 4 e 5 luglio.

La guerra è ancora in corso ma presto o tardi finirà e perciò "occorre iniziare a discutere al più presto" del processo di ricostruzione, "mettendo attorno allo stesso tavolo Paesi e organizzazioni internazionali coinvolte, soprattutto per definire come vogliamo preparare questo piano", ha sottolineato lunedì a Bellinzona il ministro degli esteri Ignazio Cassis.

Alla Conferenza di Lugano (URC2022) sono state invitate delegazioni internazionali provenienti da oltre 40 Stati e di circa 20 organizzazioni internazionali. La partecipazione del presidente Volodymyr Zelensky e del primo ministro Denys Shmyhal è confermata e avverrà in forma fisica o virtuale, a seconda dell’evolversi della situazione in Ucraina, ha indicato il Dipartimento federale degli affari esteri.

Le misure di sicurezza nella città sulle rive del Ceresio saranno importanti, ma non diverse da quelle prese abitualmente a Ginevra, luogo d'incontri e colloqui internazionali per eccellenza. Oltre che sulle forze di polizia, i responsabili della sicurezza potranno fare affidamento anche sull'esercito: il Governo svizzero ha approvato l'impiego di un massimo di 1'600 effettivi. Lo spazio aereo sarà soggetto a restrizioni e sarà controllato in collaborazione con l'Italia.