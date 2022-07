Oggi in Svizzera

Zoo Zürich, Peter Bolliger

La Svizzera chiede alla Convenzione di Berna di rendere meno rigorosa la protezione del lupo.

La richiesta sarà valutata in autunno dal Comitato permanente della Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa ("Convenzione di Berna"). Lo ha comunicato la consigliera federale Simonetta Sommaruga, sollecitata dall’Associazione svizzera per la protezione del territorio dai grandi predatori che chiede “ulteriori misure urgenti per arginare il libero dilagare dei lupi in Svizzera”.

Già nell’agosto del 2018 la Confederazione aveva chiesto alla Convenzione di rendere meno rigorosa la protezione del lupo declassando la specie da "assolutamente protetta" a "protetta", in modo da assicurare agli Stati membri un margine di manovra più ampio per la gestione sostenibile del predatore. La domanda finora è rimasta inevasa.

Allora in Svizzera c'erano 3-4 branchi e una cinquantina di esemplari. Attualmente si calcola che i branchi siano 16 (più diverse coppie e esemplari singoli) per un totale di oltre 150 lupi. Il comitato permanente era già stato chiamato a pronunciarsi su un'analoga richiesta elvetica nel 2006. L'aveva respinta a larga maggioranza ritenuto che le attuali disposizioni previste sono sufficienti per far fronte ai problemi legati al lupo.