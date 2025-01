Brigitte Macron, ‘mio marito? Lo sento estremamente ferito’

Keystone-SDA

"Lo sento estremamente ferito": la première dame di Francia, Brigitte Macron, intervistata da radio Rtl, ha commentato così lo stato d'animo del presidente francese.

(Keystone-ATS) Quest’ultimo si trova ai minimi della popolarità secondo l’ultimo sondaggio Elabe (solo il 18% dei connazionali dice di avere fiducia in lui), ed è da tempo oggetto di critiche sistematiche e attacchi al vetriolo, come fosse il capro espiatorio di tutti i mali della République.

“Ma vi immaginate il livello di violenza che si scaglia su di lui? Personalmente, le rare volte che guardo i social, non immaginavo neppure che si potessero dire frasi simili a persone di cui non sappiamo nulla, che non conosciamo o che crediamo di conoscere. Come si possono uccidere verbalmente delle persone in questo modo? È qualcosa che va oltre la mia comprensione”.

Già nei giorni scorsi, intervistata da TF1, Brigitte Macron ha detto che il marito è talvolta “mortificato” da “ciò che sente” sul suo conto. Su Rtl, la première dame ha inoltre espresso i propri dubbi sulla possibilità che il marito smetta la politica dopo la fine del suo secondo mandato presidenziale nel 2027. “Si può smettere la politica? E quanti politici conoscete che lo hanno fatto? Personalmente, quelli che conosco, nella loro testa, non hanno ancora deciso”. Brigitte Macron spera solo che il consorte “smetta un po’ di lavorare”. “Per il momento, è talmente occupato. Penso che ci voglia del tempo per proiettarsi in una situazione, soprattutto dopo tanta adrenalina”.

Brigitte Macron è stata intervistata da Rtl nel quadro dell’operazione ‘Pièces Jaunes’, campagna benefica condotta ogni anno dal 1989 dalla Fondation des Hôpitaux per raccogliere fondi destinati al miglioramento delle condizioni ospedaliere di bambini e adolescenti.