CEO ABB mette in guardia da massiccia perdita impieghi in Europa

Il CEO di ABB mette in guardia da una massiccia perdita di posti di lavoro in Europa Keystone-SDA

Il CEO di ABB Morten Wierod mette in guardia da una significativa perdita di competitività dell'Unione europea e da possibili licenziamenti di massa. L'UE deve procedere con urgenza alla deregolamentazione, ha affermato in un'intervista al "Financial Times".

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(Keystone-ATS) In caso contrario, secondo Wierod, si rischia una grave crisi con “disoccupazione di massa”.

Secondo l’articolo pubblicato ieri sera, il CEO del gruppo elettrotecnico zurighese ha criticato il fatto che i legislatori europei non abbiano mostrato “alcun senso di urgenza” nelle riforme. Il piano di riforme presentato dall’ex presidente della Banca centrale europea ed ex premier italiano Mario Draghi è sul tavolo da quasi due anni, ma è stato attuato ben poco. “Spero che non si debba arrivare a una crisi molto più grave con disoccupazione di massa. Non si dovrebbe arrivare a quel punto perché venga riconosciuta la necessaria urgenza”, ha affermato.

Il CEO di ABB ha chiesto miglioramenti concreti: “Il mercato interno o l’UE devono ridurre ulteriormente la regolamentazione, non solo semplificandola, ma abolendo del tutto le norme e promuovendo ulteriormente il mercato interno. Questo stimolerà la crescita economica.”

Allo stesso tempo, Wierod ha messo in guardia da possibili effetti collaterali delle nuove direttive dell’UE volte a ridurre la dipendenza dalla tecnologia straniera. ABB sostiene il libero scambio, ma le norme “Made in Europe” potrebbero avere conseguenze indesiderate e aumentare i costi.

USA in vantaggio su costi energetici

Nell’intervista, Wierod ha indicato come punti di forza dell’Europa lavoratori ben qualificati, i sistemi educativi di alto livello e la capacità di gestire le crisi. La rapida riduzione della dipendenza dal gas russo ne è stata la dimostrazione.

Tuttavia, a causa della guerra in Iran e dell’aumento dei prezzi del gas, la competitività dell’UE rispetto agli Stati Uniti sta peggiorando. Il gas rimarrà disponibile, ma a prezzi più elevati, che secondo Wierod dovrebbero persistere anche nel 2026 e nel 2027. Ciò grava maggiormente sull’Unione europea rispetto agli USA, che dispongono di giacimenti di gas propri.

Wierod si unisce a un numero crescente di dirigenti aziendali che chiedono all’UE meno burocrazia e riforme più rapide per rafforzare la competitività. Già lo scorso autunno, i dirigenti di Totalenergies e Siemens avevano chiesto in una lettera aperta la riduzione delle normative UE.