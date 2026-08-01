Circa 300’000 alla parata del Pride di Amburgo

Keystone-SDA

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Circa 300'000 persone hanno sfilato oggi al Pride per le strade di Amburgo, in Germania - secondo quanto riferito da polizia e organizzatori - a una settimana dall'attentato a Berlino durante una manifestazione simile, che ha causato un morto e una trentina di feriti.

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(Keystone-ATS) Sotto un cielo sereno, persone di ogni età, drag queen, membri della comunità LGBTIQ+ e sostenitori hanno sventolato bandiere arcobaleno, a piedi o a bordo di carri allegorici. Alcuni hanno esibito cartelli con lo slogan “Solidarietà tra persone LGBTIQ+, prendere posizione per un futuro senza paure”.

A causa dell’attentato avvenuto sabato scorso nella capitale tedesca, la polizia ha raddoppiato il numero degli agenti rispetto alla parata del Pride di Amburgo dello scorso anno. Il sospettato dell’attacco, un giovane tedesco di origini libanesi di 21 anni, islamista radicalizzato, è stato ucciso domenica sera dalla polizia di Berlino.