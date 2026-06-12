Oggi in Svizzera

A meno di due giorni dall’inizio del G7, Ginevra si è barricata dietro palizzate gialle, mentre continua il braccio di ferro tra Berna e Parigi sulla questione dei costi. Il contro-summit al vertice delle sette potenze mondiali, invece, inizia già oggi.

Negozi, edifici storici, università: gran parte della città è ormai ricoperta da protezioni per prevenire eventuali danni legati alle manifestazioni anti-G7. Diversi posti di frontiera tra Svizzera e Francia sono stati chiusi e circa 14’000 persone sono mobilitate per garantire la sicurezza del vertice, che si apre lunedì. L’obiettivo è chiaro: evitare le violenze che avevano segnato il G8 del 2003.

Sul piano politico non è ancora stato trovato alcun accordo tra Parigi e Berna sulla ripartizione dei costi dell’evento. Come riporta 24 heures, diversi esponenti politici vorrebbero che la Francia si assuma interamente o in parte la spesa del “suo” G7. Il deputato ginevrino del Partito liberale radicale (PLR, destra) Vincent Maître ha presentato una mozione per chiedere al Governo di avviare passi in tal senso.

Come ogni vertice internazionale, anche questo è accompagnato da mobilitazioni di protesta. Il contro-summit al G7, organizzato dalla coalizione No-G7, apre questa sera a Ginevra con incontri internazionali. Le discussioni verteranno in particolare sulla costituzione di forme di resistenza all’imperialismo, al colonialismo e alle diverse pratiche di repressione. Culmine della mobilitazione: una grande manifestazione prevista domenica pomeriggio.