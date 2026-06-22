Oggi in Svizzera
Care svizzere e cari svizzeri all’estero,
Sì, no, forse: a lungo non è stato chiaro se i colloqui tra Stati Uniti e Iran si sarebbero svolti al Bürgenstock. Ma la Svizzera si è data da fare per rendere possibile l’incontro.
Il vicepresidente statunitense JD Vance e il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf sono arrivati con le loro delegazioni. Cosa ne è scaturito lo scoprite nella rassegna stampa di oggi.
Cordiali saluti da Berna,
Il Bürgenstock è tornato a essere il palcoscenico della politica mondiale: nonostante la forte diffidenza tra Stati Uniti e Iran, si sono svolti colloqui diretti e sono state prese decisioni preliminari su quanto discutere nei prossimi 60 giorni.
Mentre la Svizzera soffriva il caldo, nel fine settimana Stati Uniti e Iran hanno negoziato per ore nel resort nel canton Nidvaldo. In realtà l’incontro era previsto per venerdì, ma una firma anticipata dell’accordo da parte di Donald Trump e la diffidenza reciproca delle parti avevano causato ritardi.Il vicepresidente statunitense JD Vance è arrivato al Bürgenstock nelle prime ore di domenica mattina.
Le delegazioni hanno negoziato fino a dopo mezzanotte. Tuttavia, sui contenuti precisi è trapelato poco. È noto che Stati Uniti e Iran hanno concordato una tabella di marcia di 60 giorni per ulteriori negoziati. Inoltre, dovrebbero essere creati un canale di comunicazione diretto per lo stretto di Hormuz e un meccanismo per monitorare il cessate il fuoco in Libano, riferisce SRF citando fonti dei Paesi mediatori, Qatar e Pakistan.
La Svizzera è stata più di una semplice cornice pittoresca. Come scrive il Tages-Anzeiger, una task force del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) avrebbe lavorato senza sosta per organizzare i colloqui. Anche la polizia di Nidvaldo ha dovuto restare flessibile e prolungare più volte la propria operatività. Sul logo ufficiale del “Lake Lucerne Summit” manca tuttavia la bandiera svizzera.
Lunedì mattina la delegazione iraniana ha lasciato il Bürgenstock, cosa che secondo SRF era prevedibile. “La diffidenza è troppo grande”. Gli iraniani hanno rinunciato a una stretta di mano e a foto ufficiali con i rappresentanti statunitensi. I colloqui dovrebbero però proseguire a livello tecnico.
Sono passati dieci anni dalla Brexit. Da allora, per gli svizzeri e le svizzere nel Regno Unito la vita è diventata più burocratica e costosa. Nonostante ciò, la comunità elvetica in Gran Bretagna è in crescita.
Il 23 giugno 2016 il Regno Unito ha votato per uscire dall’UE: la Brexit è diventata realtà – con conseguenze anche per gli svizzeri e le svizzere. La ginevrina Lakshmi Sundaram ha percepito il voto sulla Brexit anche come un “voto contro persone come me”, racconta a Le Matin Dimanche. Non ha però dovuto preoccuparsi per il proprio statuto di soggiorno: vivendo già da più di cinque anni nel Regno Unito, ha ottenuto lo “Settled Status”, il permesso di soggiorno a tempo indeterminato.
Tuttavia, i problemi non mancano: poiché lo statuto esiste solo in forma digitale, diverse persone svizzere sono già state fermate alla frontiera a causa di problemi informatici, afferma Loredana Guetg Wyatt, ex presidente della Federazione delle società svizzere nel Regno Unito. E il futuro dello Settled Status non è garantito.
Il partito Reform UK del sostenitore della Brexit Nigel Farage ha annunciato di voler limitare l’accesso alle prestazioni sociali per gli europei. Guetg Wyatt riferisce di diverse persone svizzere preoccupate per una possibile presa di potere del partito di Farage. Anche per coloro che intendono trasferirsi nel Regno Unito, gli ostacoli sono aumentati: visti e accesso al sistema sanitario costano diverse migliaia di franchi.
Nonostante ciò, la Gran Bretagna resta attrattiva per svizzere e svizzeri: mentre la comunità francese è diminuita, il numero persone con passaporto rossocrociato è cresciuto del 17% dalla Brexit, raggiungendo 41’394 persone nel 2025.
L’ondata di caldo ha messo a dura prova la Svizzera. Con l’aumento delle temperature crescono anche le sfide per chi lavora all’aperto.
In questo periodo in Svizzera non si parla d’altro: il caldo. Dopo un weekend rovente, anche per la settimana appena iniziata sono previste temperature superiori ai 30 gradi.
Mentre scrivo queste righe, mi trovo nel mio appartamento, dove grazie a una ventilazione rigorosa e all’oscuramento riesco a mantenere temperature ancora sopportabili. Fuori, però, ci sono operai edili sotto il sole cocente che stanno riasfaltando la strada. Non li invidio.
Il Blick ha incontrato professionisti e professioniste che svolgono i cinque mestieri “più caldi” della Svizzera e ha chiesto come si affrontano queste temperature estreme. Coloro che lavorano sui cantieri stradali fanno naturalmente parte dell’elenco. Cercano di lavorare il più possibile al mattino e fanno pause gelato e intervalli più lunghi attorno all’ora di pranzo.
Il corriere in bicicletta interpellato nell’articolo racconta di soffrire soprattutto quando si ferma al semaforo. “È come se qualcuno ti appoggiasse un ferro da stiro sulla testa”, racconta. Per evitare il surriscaldamento, durante il turno immerge regolarmente la testa in una fontana. Oltre ai consigli più comuni per rinfrescarsi, le persone intervistate puntano anche sull’umorismo e cercano di non arrabbiarsi troppo – al momento c’è poco altro da fare.
Ritrovamento insolito a Basilea: un sommozzatore ha ripescato una bomba a mano nel Reno. L’esplosione controllata ha richiesto un massiccio dispiegamento di polizia, pompieri ed esercito.
Cosa fareste se trovate un ordigno esplosivo mentre fate il bagno, per esempio una granata? Il sommozzatore che domenica a Basilea ha trovato una bomba a mano nel Reno l’ha portata lui stesso a riva.
La polizia, da lui avvertita, è intervenuta e ha delimitato l’area; una nave nelle vicinanze è stata evacuata.
Gli artificieri dell’esercito hanno deciso di far brillare la bomba sul posto. La protezione civile ha predisposto sacchi di sabbia, la zona di sicurezza è stata ampliata, il che ha comportato anche il blocco della navigazione sul Reno. L’esplosione si è infine svolta come previsto. Poiché munizioni e ordigni possono restare pericolosi anche dopo decenni, la polizia ricorda che non vanno mai toccati né spostati.
Tradotto dal tedesco e verificato da Zz
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