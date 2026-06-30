Oggi in Svizzera

Mentre l’ondata di caldo attira molte persone al Marzili di Berna, un intervento della polizia sta infiammando gli animi. Una donna transgender è stata allontanata dall’area femminile , trattenuta per circa due ore in una stazione di polizia e successivamente rilasciata.

La città di Berna gestisce diversi stabilimenti balneari all’aperto liberamente accessibili al pubblico, alcuni dei quali dispongono di aree nudiste separate. Domenica la polizia è stata chiamata nell’area femminile del Marzili, dopo che una donna transgender si era rifiutata di lasciare il settore nonostante l’invito del personale dello stabilimento.

Secondo la polizia, l’intervento sarebbe stato ostacolato da alcune persone presenti e una poliziotta avrebbe riportato lievi ferite. Dopo il rilascio dell’interessata, davanti alla sede principale della polizia bernese si è svolta una manifestazione di solidarietà. Il giorno seguente la Città di Berna ha ammesso che il personale aveva valutato erroneamente la situazione. La donna transgender rispettava infatti le regole di accesso e aveva diritto di utilizzare l’area femminile.

Il caso ha riacceso il dibattito sull’accesso delle donne transgender agli spazi femminili protetti. La città ha annunciato corsi di formazione per il personale degli stabilimenti balneari e informazioni più chiare sulle regole.