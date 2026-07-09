Oggi in Svizzera

Criptovalute, un banchiere russo, una rete criminale nigeriana e una presunta talpa all’interno dell’Ufficio federale di polizia (fedpol). Sono emersi nuovi dettagli sul caso Swiss Remit, un’azienda oggetto di un’inchiesta internazionale per riciclaggio di denaro .

Swiss Remit era una società di trasferimento di denaro con sede centrale a Zurigo il cui modello d’affari permetteva alla clientela di depositare contanti, trasferire fondi all’estero e convertirli in criptovalute: un modello praticamente fatto su misura per il riciclaggio di denaro, scrive il Tages-Anzeiger.

Al centro delle indagini vi è il banchiere russo Sergei S., presunto top manager della banca russa Anelik RU, che avrebbe assunto il controllo di Swiss Remit nel 2020.

Nonostante una persona informatrice avesse segnalato già nel 2021 alle autorità cantonali e federali che Sergei S. finanziava segretamente combattenti russi a Donetsk e tentava di ottenere fraudolentemente un permesso di soggiorno svizzero tramite un contratto di lavoro fittizio, il caso è rimasto per anni nel cassetto delle autorità senza sviluppi significativi.

Poi, nel 2025, il Ministero pubblico ha incriminato per diffamazione la persona che aveva effettuato la segnalazione. Il processo si è concluso con un’assoluzione presso il Tribunale distrettuale di Zurigo.

Nel febbraio 2026 le autorità greche hanno revocato con effetto immediato la licenza di una filiale di Swiss Remit a causa di gravi violazioni “relative, da un lato, all’attività degli istituti di pagamento e, dall’altro, alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo”, ha scritto la Banca di Grecia.

In Svizzera Swiss Remit disponeva di filiali in quartieri centrali a Zurigo, Berna, Basilea e Ginevra, uffici che sono stati perquisiti durante un’operazione di polizia coordinata a livello internazionale in aprile. Gli investigatori hanno comunicato che Swiss Remit è sospettata di aver riciclato denaro anche per Black Axe, un gruppo criminale nigeriano coinvolto nella tratta di esseri umani, nel traffico di droga e nella criminalità informatica. In Svizzera sono state arrestate 21 persone, tra cui un presunto narcotrafficante, una presunta talpa all’interno della Polizia federale e lo stesso Sergei S.. Altre due persone presumibilmente legate al caso sono state arrestate in Nigeria.