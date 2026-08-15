La settimana in Svizzera

Per tutta la settimana, i media svizzeri hanno alimentato la curiosità degli appassionati di astronomia, indicando dove e come osservare lo spettacolo. Alle 19:23 di mercoledì, la Luna ha infine iniziato a passare davanti al Sole nell’angolo nord-orientale del Paese. Circa un’ora più tardi, a seconda della località, copriva tra il 91% e il 93% del disco solare.

“Al culmine dell’eclissi solare, in molti luoghi della Svizzera è scoppiato un applauso”, ha riferito SRF. È certamente accaduto al Rosengarten di Berna, dove migliaia di persone – tra cui mia moglie e il sottoscritto – hanno brindato scrutando il cielo attraverso speciali occhiali per eclissi. Li avevamo acquistati settimane prima; martedì, invece, davanti ai negozi specializzati si erano già formate code enormi.

Chi pensa che un’eclissi non abbia conseguenze concrete si sbaglia. “L’improvvisa oscurità dovrebbe ridurre la produzione svizzera di energia solare di 240 megawatt, l’equivalente del consumo elettrico di 15’000 veicoli elettrici”, ha avvertito Le Temps mercoledì mattina. “L’effetto è sostanziale, ma previsto e temporaneo”.

Vi siete persi il fenomeno di questa settimana? Ecco la data da segnare in agenda per la prossima eclissi solare totale in Svizzera: il 3 settembre 2081.