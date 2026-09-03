Il Consiglio federale ha presentato i suoi piani per l’agricoltura svizzera a partire dal 2030. Il settore dovrebbe ottenere più margine di manovra e, allo stesso tempo, diventare più sostenibil e. Oggi sui media la domanda prevalente era se le misure previste siano sufficienti, soprattutto alla luce dell’estate torrida di quest’anno.

Con la Politica agricola 2030, il Consiglio federale intende mantenere diverse promesse. Ad esempio, quella di alleggerire il carico amministrativo per agricoltori e agricoltrici. Un’altra promessa è rivolta a consumatori e consumatrici: “Con questa politica agricola, la sicurezza alimentare della Svizzera sarà ulteriormente rafforzata attraverso un settore agroalimentare sostenibile e resiliente”, afferma il presidente della Confederazione Guy Parmelin.

Con la riforma si vogliono affrontare le sfide dell’agricoltura, spiega Parmelin. “Ma è davvero così?”, si chiedono ad esempio i giornali di CH Media. Secondo la sinistra e le organizzazioni ambientaliste, il cambiamento climatico è trattato in modo marginale nel pacchetto agricolo. Anche il direttore dell’Ufficio federale dell’agricoltura, Christian Hofer, esprime critiche. “Dopo quest’estate sarà necessario un bilancio per valutare se le misure esistenti siano state sufficienti”, dichiara.

Parmelin sottolinea che si sta già facendo molto nel campo della protezione e dell’adattamento al clima. Inoltre, sono previste nuove misure che non erano state considerate prima dell’estate. Le proposte saranno in consultazione fino all’inizio di dicembre. Il Parlamento discuterà la riforma agraria presumibilmente solo tra due anni. Pertanto, è probabile che anche le elezioni dell’autunno 2027 influenzeranno il risultato finale.