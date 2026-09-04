Oggi in Svizzera

La consegna dei sistemi Patriot alla Svizzera subirà ulteriori ritardi e sarà più costosa. La Confederazione sperava di ottenere parte delle forniture che gli Stati Uniti intendono destinare alla Germania, ma i negoziati con Berlino e Washington si sono chiusi senza risultati.

La prima consegna di sistemi Patriot ordinati dalla Svizzera agli Stati Uniti avrebbe dovuto arrivare quest’anno, ma Washington l’anno scorso aveva deciso di fornirli invece alla Germania, che aveva ceduto i suoi Patriot all’Ucraina e voleva colmare il vuoto.

Il Dipartimento della difesa svizzero in giugno ha intravisto la possibilità di ottenere parte delle consegne tedesche perché i sistemi in questione non corrispondono alla configurazione ordinata da Berlino. Il capo dell’armamento elvetico Urs Loher ha però confermato a SRF che non è stato possibile raggiungere un accordo.

Se la soluzione tedesca si fosse concretizzata, il conto sarebbe stato di “solo” un miliardo di franchi più costoso per la Svizzera. Il costo originariamente previsto era di 2 miliardi. Allo stato attuale, considerato il rincaro previsto per sistemi prodotti più tardi e gli sviluppi tecnici che faranno lievitare i costi, Loher stima che il prezzo finale sarà aumentato di un minimo di 1,7 e un massimo di 4,3 miliardi di franchi.