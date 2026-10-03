La settimana in Svizzera
Care svizzere e cari svizzeri all’estero,
È stata una settimana di sorprese più o meno annunciate. Venerdì poco prima di mezzogiorno il presidente elvetico Guy Parmalin ha annunciato le sue dimissioni per il 31 dicembre. Si libera così anche il ruolo di responsabile del Dipartimento federale dell’economia.
Pochi giorni fa, invece, il Governo ha confermato che i premi dell'assicurazione malattia saliranno in media del 5% il prossimo anno. Un rincaro che era nelle attese degli analisti.
Buona lettura!
Venerdì il ministro svizzero dell’economia e presidente della Confederazione Guy Parmelin ha annunciato le sue dimissioni per la fine di dicembre, dopo un decennio in carica e subito dopo il suo secondo anno di presidenza.
Da tempo circolavano indiscrezioni sulle dimissioni di Parmelin. Si era più volte speculato sul suo stato di salute; si diceva spesso che soffrisse di problemi alla schiena. Lo stesso Parmelin, 66 anni, ha sempre smentito con forza tali voci, chiarendo la sua intenzione di rimanere in carica fino alla fine dell’attuale legislatura nell’autunno del 2027, a patto che la salute lo assistesse.
Il vodese ha descritto la pandemia di Covid come uno dei momenti più difficili della sua carriera, trovando particolarmente arduo il fatto che il Governo abbia dovuto ordinare la chiusura delle attività commerciali.
Il suo secondo anno alla presidenza della Confederazione è stato impegnativo. La notte di Capodanno, 41 persone sono morte e più di 100 sono rimaste ferite nell’incendio di un bar a Crans-Montana. La disputa commerciale con gli Stati Uniti e il dibattito parlamentare in corso sul pacchetto di trattati con l’UE sono solo due delle numerose questioni attualmente sull’agenda politica.
Originario di Bursins, nel canton Vaud, Parmelin è viticoltore di professione. È membro dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) e fa parte del Governo federale dal 2016.
Domenica l’elettorato svizzero ha respinto con decisione due iniziative – una sulla neutralità e l’altra sulla sicurezza alimentare. Sulla prima, la diaspora elvetica si è trovata quasi esattamente sulla stessa lunghezza d’onda dei connazionali in patria.
L’iniziativa sulla neutralità, che mirava a sancire nella Costituzione un’interpretazione rigorosa della neutralità, è stata respinta dal 70,2% di chi ha votato e dal 70,4% della popolazione svizzera all’estero (nei 12 cantoni per i quali l’Ufficio federale di statistica dispone di cifre dettagliate).
Per Agnese Zucca dell’istituto demoscopico gfs.bern, l’aspetto più degno di nota è stato piuttosto che le cittadine e i cittadini svizzeri che vivono all’estero – a suo dire generalmente più urbani, progressisti e con un orientamento di voto più a sinistra – non abbiano bocciato la proposta in modo ancora più netto rispetto al resto del Paese.
Mentre il 72,5% dell’elettorato ha respinto l’iniziativa sulla sicurezza alimentare, che mirava a rafforzare la produzione alimentare nazionale, a dare priorità agli alimenti di origine vegetale e a proteggere le risorse di acqua freatica, tra l’elettorato espatriato la percentuale si è fermata “solo” al 63,4%. “Le cittadine e i cittadini svizzeri che vivono all’estero sono più sensibili alle questioni ambientali e rappresentano quasi sempre un contraltare alla popolazione residente”, secondo Zucca.
Avete ricevuto il materiale di voto in tempo? Due giorni prima della votazione, la Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF ha rilevato che molte persone con diritto di voto che vivono all’estero non lo ricevono. “Il voto elettronico è visto come un raggio di speranza, ma rimane controverso”, ha scritto a proposito di una questione che Swissinfo ha trattato di frequente.
Questa settimana il Consiglio degli Stati è stato impegnato in un dibattito fiume sulle future relazioni della Svizzera con l’Unione Europea.
Mercoledì ha votato per sottoporre un eventuale accordo che approfondirebbe l’integrazione economica della Svizzera con l’UE a un referendum nazionale che richiederebbe la maggioranza dei Cantoni, oltre a quella popolare. La necessità di una doppia maggioranza rende più difficile la ratifica dell’accordo, che rappresenta la più grande revisione delle relazioni bilaterali da una generazione a questa parte.
Giovedì, con l’eccezione dell’accordo sull’elettricità, non ancora pronto per la discussione, il Consiglio degli Stati ha approvato tutti i decreti federali del pacchetto di trattati con l’UE. Tra questi, un contributo di 193 milioni di franchi per la partecipazione della Svizzera al programma educativo europeo Erasmus+ nel 2027. Ha anche approvato il nuovo accordo sanitario, volto a rafforzare il coordinamento e la cooperazione transfrontaliera con l’UE in caso di crisi sanitaria, come una pandemia.
Il giorno prima, la Camera dei Cantoni aveva approvato tutte le 14 misure del pacchetto di trattati con l’UE volte a prevenire il dumping salariale e la concorrenza sleale in Svizzera.
Il dossier Bilaterali III passerà ora al Consiglio nazionale.
I premi dell’assicurazione malattia in Svizzera sono destinati ad aumentare in media del 5% il prossimo anno, con il premio medio mensile che raggiungerà i 412 franchi.
Il premio mensile per le persone adulte aumenterà di 22,80 franchi, raggiungendo i 487,60 franchi, ha comunicato martedì l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). I giovani adulti dovranno pagare in media 338,80 franchi, mentre per l’infanzia il premio salirà a 128,10 franchi.
Secondo l’UFSP, l’aumento dei premi è una conseguenza diretta dell’incremento dei costi sanitari. Le ragioni principali di questo incremento sarebbero l’invecchiamento della popolazione, le innovazioni mediche e l’aumento del numero di trattamenti: vengono offerte e utilizzate più prestazioni sanitarie.
“Incolpare solo chi si ammala non è sufficiente”, ha scritto la Neue Zürcher Zeitung (NZZ) in un editoriale di martedì. “Chiunque debba spendere molto denaro per l’assicurazione sanitaria vuole ottenere qualcosa in cambio. Le persone che per un semplice raffreddore si precipitano dal medico sono certamente un fastidio, ma i veri fattori di costo principali sono gli ospedali e gli studi medici. Per questo motivo, è ancora più importante che il Governo e i Cantoni forniscano gli incentivi giusti per organizzare l’assistenza sanitaria in modo efficiente, coordinato e trasparente“.
Gianni Infantino, il presidente svizzero della FIFA in difficoltà, ha perso un altro alleato: mercoledì l’Associazione svizzera di football (ASF) ha dichiarato di non sostenere più la sua candidatura per un ulteriore mandato alla presidenza dell’organo di governo del calcio mondiale.
L’ASF ha dichiarato di aver deciso di ritirare il sostegno promesso ancora a giugno, a seguito di una “rivalutazione completa degli sviluppi” degli ultimi mesi.
“Dal punto di vista dell’ASF, diversi eventi sollevano questioni fondamentali riguardo alla leadership, alla governance, alla trasparenza e ai processi decisionali all’interno della FIFA”, si legge in un comunicato.
Infantino intende candidarsi per un quarto – e ultimo – mandato quadriennale al Congresso della FIFA di marzo. Sebbene l’opposizione sia ora considerevole, non c’è ancora nessun rivale.
“L’unica posizione corretta da prendere“, ha dichiarato il Tages-Anzeiger in un editoriale di mercoledì, in merito alla decisione dell’ASF. “Con la Coppa del Mondo, la FIFA ha un prodotto che non ha nemmeno bisogno di commercializzare. Già così, i Paesi fanno a gara per ospitare il torneo. Solo per questo motivo, non è necessario ingraziarsi tutti gli emiri, gli sceicchi, i Trump e i Putin. E di certo non c’è bisogno di uno come Infantino”.
La settimana prossima
È la settimana dei Nobel: s’inizia lunedì con il premio per la fisiologia o la medicina, seguito da quello per la fisica martedì, la chimica mercoledì, la letteratura giovedì e la pace venerdì (il premio Nobel per le scienze economiche sarà assegnato lunedì 12 ottobre). Qualche personalità svizzera riceverà la chiamata?
Friburgo diventerà il centro del mondo caseario svizzero da martedì a domenica, con l’inizio della 14ª edizione degli Swiss Cheese Awards.
L’83ª Fiera dell’agricoltura e dell’alimentazione OLMA, la più grande fiera pubblica della Svizzera, si terrà dall’8 al 18 ottobre.
Tradotto dall’inglese e verificato da Marija Milanovic
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