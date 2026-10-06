Oggi in Svizzera

In quello che è probabilmente il suo ultimo viaggio in India come consigliere federale, Guy Parmelin traccia un bilancio della sua politica commerciale e guarda al futuro dell’accordo di libero scambio con l’India .

La scorsa settimana, Guy Parmelin ha annunciato le sue dimissioni dal Consiglio federale con effetto a fine anno, per poi partire poco dopo in India come ministro dell’Economia. In totale ha visitato il Paese asiatico cinque volte e uno dei suoi maggiori successi è stato l’accordo commerciale con questo Paese, come scrive oggi la NZZ. Parmelin lo ha negoziato insieme alla segretaria di Stato Helene Budliger Artieda.

Anche lei, nel frattempo, ha annunciato le sue dimissioni. La NZZ si chiede se l’accordo sopravviverà anche senza i suoi due principali artefici. “Nessuno è insostituibile”, afferma Parmelin. E l’India continuerà a essere un partner importante per la Confederazione. Gli Stati AELS (Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein) intendono investire 100 miliardi di dollari e creare un milione di posti di lavoro in India nell’arco di 15 anni.

A pochi mesi dalla fine del suo mandato, Parmelin traccia un bilancio positivo della sua politica commerciale. La strategia del Consiglio federale, spiega, è stata quella di stabilizzare le relazioni con i partner più importanti – UE, Stati Uniti e Cina – e di diversificarle con la conclusione di nuovi accordi commerciali. Nonostante i tempi difficili, ritiene che l’economia svizzera sia ben preparata, ma non deve continuare a opporsi a nuovi accordi di libero scambio, afferma.