Oggi in Svizzera
Care svizzere e cari svizzeri all’estero,
gli scontri in Francia preoccupano anche le svizzere e gli svizzeri che si trovano sul posto. Volgiamo lo sguardo a Parigi, dove i nostri connazionali vivono i disordini da vicino, e agli scioperi giovanili pianificati dalla GISO in Svizzera.
Inoltre, la corsa alla successione del consigliere federale Guy Parmelin rimane avvincente.
Buona lettura.
La Francia è il Paese con la più grande comunità di svizzeri e svizzere all’estero. Le attuali manifestazioni e i disordini preoccupano quindi anche molte cittadine e cittadini con passaporto rossocrociato che si trovano sul posto. Al Blick raccontano come vivono le agitazioni a Parigi. Allo stesso tempo, due rappresentanti della Gioventù socialista (GISO) svizzera vogliono portare la protesta nella Confederazione.
A Parigi vivono 12’000 persone con cittadinanza svizzera. La gallerista Esther Woerdehoff vive gli scontri in prima persona ed è preoccupata per il futuro della città, come racconta al Blick. Anche uno studente svizzero si è ritrovato nel mezzo degli avvenimenti. Altre voci sottolineano che le istanze della maggioranza, che manifesta pacificamente, non dovrebbero passare in secondo piano rispetto agli atti di violenza di una minoranza.
Due rappresentanti della GISO Svizzera hanno partecipato alla grande manifestazione di Parigi. Si trovavano nella capitale francese perché, insieme a 27 organizzazioni di più di dieci Paesi, stavano pianificando uno sciopero giovanile internazionale. Il 20 novembre si terranno manifestazioni contro la militarizzazione e le politiche di austerità anche in diverse città svizzere. La GISO non si aspetta comunque un’escalation come quelle in corso in Francia.
In seguito ai disordini, il Governo francese ha reagito con coprifuochi locali. Il primo ministro Sébastien Lecornu parla di caos nei centri urbani e attribuisce la responsabilità delle violenze a un movimento dell’estrema sinistra. Nel frattempo, si discute anche di un possibile movente antisemita per alcuni singoli attacchi: per gli incendi dolosi mirati contro negozi ebraici, anche se non esistono finora prove confermate.
La corsa alla successione del consigliere federale Guy Parmelin per l’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) sta diventando una sfida sempre più grande: un’altra politica di spicco, la direttrice del dipartimento della sanità del Canton Zurigo Natalie Rickli, rinuncia alla candidatura.
Rickli motiva la sua decisione con le proprie responsabilità nel Cantone di Zurigo. La prossima primavera è previsto un grande cambiamento nel Governo cantonale. Ha aggiunto di essere l’unica consigliera di Stato borghese a ripresentarsi per la rielezione.
Con il ritiro di Rickli e le rinunce di Esther Friedli e Magdalena Martullo-Blocher, altre donne di spicco non sono più in lizza. Come possibili avversari della consigliera nazionale ginevrina Céline Amaudruz si fanno i nomi del capogruppo UDC Thomas Aeschi e dell’ex presidente del partito Marco Chiesa. Anche altri parlamentari, cosìcome il consigliere di Stato argoviese Jean-Pierre Gallati, stanno valutando una candidatura.
Resta da vedere se Amaudruz sarà inclusa nel ticket ufficiale. Il termine per la presentazione delle candidature scade venerdì.
L’autunno è arrivato, ma le conseguenze dell’estate secca sono ancora percepibili, sia nella produzione di elettricità sia nella quotidianità scolastica dei miei figli.
La siccità dell’estate 2026 si ripercuote sulla produzione idroelettrica svizzera. Poiché la portata del Reno è notevolmente diminuita, la centrale ad acqua fluente di Birsfelden, nel cantone di Basilea Campagna, produce circa il 30% di elettricità in meno rispetto alla media pluriennale.
La più grande centrale ad acqua fluente della Svizzera fornisce elettricità a circa 150’000 utenze domestiche nell’area metropolitana di Basilea. In alcuni periodi, il Reno ha registrato fino al 65% di acqua in meno del solito. Anche il fornitore di energia bernese BKW Energie AG segnala una produzione di elettricità nettamente inferiore alla media per il primo semestre.
Nonostante la crescente siccità estiva, Basilea Campagna prevede di costruire sei piccole centrali ad acqua fluente sui fiumi Birs ed Ergolz. Secondo un’idrologa, la redditività di tali impianti dipende dalla loro ubicazione e dalla futura portata dei corsi d’acqua.
Le conseguenze del caldo si fanno sentire anche a casa mia: la scuola dei miei figli ha annullato per motivi di sicurezza tutte le visite nel bosco almeno fino a primavera, a causa del pericolo di caduta di rami. Solo allora si potrà valutare quali alberi abbiano superato l’ondata di caldo senza riportare danni.
Tre soldati dell’Esercito svizzero si trovano ancora in ospedale in seguito a un incidente nautico.
I tre militari sono rimasti vittime di un incidente con un’imbarcazione da addestramento durante un’esercitazione sul lago dei Quattro Cantoni, vicino a Gersau, nel canton Svitto. Tutti e tre sono rimasti feriti e martedì si trovavano ancora in ospedale.
L’incidente è avvenuto lunedì intorno alle 19:00 e ha coinvolto tre soldati della scuola reclute del genio 73, che si trovavano a bordo di un’imbarcazione di marca Ribcraft. Uno dei feriti è stato trasportato a Lucerna da un elicottero della Rega. Gli altri due sono stati portati in ospedale in ambulanza.
La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. La giustizia militare ha avviato un’indagine. Sono intervenute, tra le altre, la polizia militare, la polizia cantonale di Svitto e il servizio di salvataggio lacustre dei pompieri di Ingenbohl.
Tradotto dal tedesco e verificato da mrj
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