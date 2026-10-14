Sotto le macerie di Gaza giacciono i dispersi e le possibili prove

La casa degli amici di Hassan Herzallah durante l'invasione terrestre. Il giorno dopo lo scatto di questa foto, l'intera casa è stata fatta saltare in aria._Città di Gaza, 2026 Hassan Herzallah

A tre anni dall’attacco di Hamas contro Israele e dalla guerra che ne è seguita, gran parte di Gaza è ancora in rovina. Migliaia di persone potrebbero essere sepolte sotto gli edifici crollati. Le famiglie chiedono di recuperare i propri cari e dare loro una sepoltura dignitosa; gli investigatori delle Nazioni Unite sollecitano la rimozione delle macerie, che potrebbero custodire anche prove di possibili crimini di guerra.

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13 minuti

A più di due anni dall’esplosione che ha ridotto in macerie il suo condominio, Hamada Abu Hasira, un cuoco 29enne che lavora per un’organizzazione benefica a Gaza, sta ancora cercando tracce di suo fratello. Senza ritrovarne i resti, non può sapere con certezza se suo fratello sia morto e ci sono poche possibilità che chi è responsabile venga mai chiamato a rispondere delle sue azioni.

Ricorda chiaramente quella sera di marzo del 2024. La notte stava calando su Deir Al-Hawa, il quartiere di Gaza dove aveva vissuto, e le strade si erano quasi completamente svuotate in seguito agli ordini di evacuazione israeliani. Nel silenzio, Abu Hasira sentiva il rombo dei carri armati e dei veicoli militari, intervallato dalle voci dei militari israeliani.

Lui e la sua famiglia facevano fatica a dormire. Avevano scelto l’ultimo piano di proposito. Se l’edificio fosse stato colpito, pensavano, trovarsi più in alto avrebbe dato ai soccorritori maggiori possibilità di trovarli.

E, pensava la famiglia, “se venissimo colpiti, preferiremmo morire tutti insieme”.

Poi sentirono dei rumori intorno all’ingresso dell’edificio. Quando tornò il silenzio, uno dei fratelli di Hamada scese al piano di sotto per controllare l’auto di famiglia e vedere se fosse ancora possibile andarsene, ignorando le suppliche dei suoi familiari che lo esortavano a non andare perché era troppo pericoloso.

Fuori, vide quelli che sembravano barili di esplosivo. All’interno dell’auto di famiglia, un ordigno ticchettava. Corse di nuovo al piano di sopra. Suo padre decise che nessuno sarebbe più sceso al piano di sotto. Avrebbero aspettato l’alba, poi se ne sarebbero andati.

L’esplosione è avvenuta prima dell’alba. L’edificio è crollato su di loro. Abu Hasira è rimasto per più di 24 ore sotto le macerie prima che un vicino sentisse le sue urla e lo aiutasse a tirarlo fuori. Lui e sua madre Reem sono sopravvissuti.

“Ho chiamato mio fratello Ahmed. All’inizio mi ha risposto, ma poi la sua voce si è affievolita. È stato allora che ho capito che se n’era andato”, ha raccontato a Swissinfo Abu Hasira, che lavora come cuoco per un’organizzazione locale.

I corpi di suo padre Imran e di suo fratello Ahmed sono stati recuperati. Suo fratello minore, Momen, è ancora disperso. La perdita del padre e di due fratelli continua a tormentarlo ogni giorno, soprattutto ora che si preparava a festeggiare il suo matrimonio.

I dettagli del suo racconto non hanno potuto essere verificati in modo indipendente e si basano sui ricordi del sopravvissuto, così come tutte le testimonianze riportate in questo articolo. Israele ha vietato l’ingresso a Gaza alla stampa internazionale e ha negato l’accesso all’ONU e ad altri organismi investigativi internazionali, limitando il lavoro di documentazione e la verifica indipendente sul campo.

Le testimonianze riportate in questo articolo sono state raccolte da un corrispondente di Swissinfo a Gaza con interviste alle persone sopravvissute e vicine. Esse fanno eco ai casi documentati dal personale dell’ONU, che hanno informato la stampa a Ginevra sugli sforzi per recuperare i resti sepolti sotto le macerie.

In tutta Gaza, intere famiglie sono state sepolte sotto edifici crollati; molte persone sono morte e innumerevoli altre risultano ancora disperse in un paesaggio di cemento frantumato. Per le famiglie la priorità è recuperare e seppellire i propri cari; per chi indaga per conto dell’ONU quelle stesse macerie potrebbero contenere prove sulle circostanze della loro morte. Raccogliere prove nelle zone di guerra è sempre difficile e può richiedere anni. A Gaza, la situazione è complicata dall’entità della distruzione.

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Migliaia di persone ancora sotto le macerie

In tutta Gaza, intere famiglie sono state sepolte sotto edifici crollati; molte persone sono morte e innumerevoli altre risultano ancora disperse in un paesaggio di cemento frantumato. Per le famiglie la priorità è recuperare e seppellire i propri cari; per chi indaga per conto dell’ONU quelle stesse macerie potrebbero contenere prove sulle circostanze della loro morte. Raccogliere prove nelle zone di guerra è sempre difficile e può richiedere anni. A Gaza, la situazione è complicata dall’entità della distruzione.

La guerra seguita agli attacchi guidati da Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023 ha ridotto in rovina gran parte di Gaza. A giugno 2026, le Nazioni Unite stimavano che l’82% di tutti gli edifici a Gaza fosse stato danneggiato, di cui 134’422 risultavano distrutti.

Gran parte di quelle macerie deve ancora essere rimossa. “Si stima che in tutta la Striscia di Gaza almeno 8’000 corpi siano rimasti sepolti sotto le macerie”, ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra Ajith Sunghay, capo dell’ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati.

“A questo ritmo, completare il recupero dei corpi rimanenti richiederà almeno altri dieci anni”, ha affermato parlando da Amman, in Giordania.

Tre bambini, Omar, Masa e Abdullah, sono rimasti sepolti sotto le macerie della loro casa. Gaza, 2025 Hassan Herzallah

Anni senza risposte

Per molte famiglie l’incertezza dura ormai da anni. Nel quartiere di Al-Zaytoun, a Gaza City, il 4 dicembre 2023 un attacco israeliano ha raso al suolo la casa della famiglia Abu Zour, secondo quanto riferito dal vicino Mohammed Al-Harazin. Ricorda che l’unica sopravvissuta fu una ragazzina di 13 anni. Circa 50 parenti e sfollati sono rimasti uccisi.

“I corpi delle vittime sono rimasti sotto le macerie (fino a settembre) perché la zona era pericolosa ed era difficile portare avanti le operazioni di recupero”, afferma Al-Harazin, uno studente di ingegneria che a causa della guerra ha dovuto trasferirsi ad Al-Mawasi, nella parte sud-occidentale della Striscia di Gaza.

Il padre di Amal Maqbel, Ashraf, è disperso dal 6 dicembre 2023, quando un attacco israeliano ha distrutto l’edificio di sei piani in cui viveva con la famiglia. “Non sapevamo se mio padre fosse ancora dentro, se fosse riuscito a uscire o cosa gli fosse successo”, ha detto.

Precedente Uno striscione di benvenuto vicino alle macerie di un edificio crollato lungo la via costiera al-Rashid di Gaza il 26 gennaio 2025. gennaio 2025. 2026 Shutterstock Editorial I palestinesi sfollati camminano tra le macerie mentre tornano nel loro quartiere devastato, dopo il cessate il fuoco tra Israele e Hamas, nella parte settentrionale della Striscia di Gaza, il 19 gennaio 2025. Dawoudaboalkas Palestinesi davanti a una tenda montata tra le macerie di edifici residenziali distrutti durante l’offensiva israeliana nella città di Gaza, il 22 settembre 2026. Dawoud Abu Alkas Il quartiere di Zeitoun nella città di Gaza, nella Striscia di Gaza. Le operazioni di recupero delle salme di oltre 30 membri della famiglia Al-Rahim, uccisi in un bombardamento israeliano, procedono a rilento a causa della carenza di macchinari pesanti e attrezzature necessarie per rimuovere le macerie. 28 agosto 2026. Afp Or Licensors Alcune persone al lavoro per recuperare i corpi delle vittime palestinesi dalle macerie di un’abitazione dopo un attacco israeliano, il 26 ottobre 2024. Secondo fonti palestinesi, sono state uccise almeno 20 persone. 2026 Shutterstock Editorial / Hadi Daoud . Funerale per 112 membri delle famiglie Abu Sharia e Al-Hasayna nella parte orientale della città di Gaza, il 4 agosto 2026. Tra i resti delle vittime recuperati figuravano donne e bambini, in seguito a un attacco avvenuto il 22 novembre 2023. I corpi erano rimasti intrappolati sotto le macerie per quasi tre anni prima di essere sepolti. Keystone Nell’ambito di un’operazione congiunta, le squadre della Protezione Civile palestinese e il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) conducono un’operazione di ricerca e soccorso tra le macerie di una casa distrutta appartenente alla famiglia Sawafiri, a Gaza, il 18 agosto 2026. Dalle macerie dell’abitazione sono stati recuperati i corpi di altre sette persone. 2026 Anadolu Le squadre della protezione civile palestinese stanno conducendo operazioni di ricerca e soccorso per recuperare i membri della famiglia Baba, che secondo quanto riferito sarebbero rimasti intrappolati sotto le macerie di un edificio distrutto durante gli attacchi israeliani nel quartiere di Sheikh Radwan a Gaza City, il 12 febbraio 2026. 2026 Anadolu Il 18 dicembre 2025, presso il Complesso medico Al-Shifa, si sono tenute le preghiere funebri per i palestinesi recuperati dalle macerie di un edificio residenziale di cinque piani a Deir al-Balah, a Gaza. In totale, sono stati recuperati 80 corpi dall’abitazione appartenente alla famiglia Salim. Al momento dell’attacco, l’edificio ospitava più di 100 persone. 2025 Anadolu Seguente Fotografia 1

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I recenti ritrovamenti rivelano l’entità delle perdite

I casi documentati dall’ONU raccontano storie simili. I recenti ritrovamenti hanno iniziato a rivelare l’entità di ciò che giace sotto le rovine di Gaza. Secondo i dati della Protezione civile palestinese citati dall’ONU, tra novembre 2025 e settembre 2026 sono stati recuperati più di 630 corpi e altri resti umani.

“I resti recuperati finora potrebbero essere solo la punta dell’iceberg”, ha affermato Thameen Al-Kheetan, portavoce dell’ONU per i diritti umani.

A settembre, secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), sono stati recuperati dalle macerie della città di Gaza i resti di 96 persone appartenenti a tre famiglie palestinesi. Circa la metà erano donne e minori.

Sunghay ha citato il caso della famiglia Malaka, che nel novembre 2023 ha perso 72 membri in un attacco aereo israeliano contro le case della famiglia. All’epoca furono recuperati solo tre corpi.

Tra i resti recuperati a settembre c’erano quelli che si ritiene appartengano a 55 membri della famiglia. I corpi di altri 14 familiari sono ancora sotto le macerie.

L’entità della distruzione, ha osservato Sunghay, sta inoltre rendendo più difficile l’identificazione. “L’enorme potenza esplosiva delle munizioni pesanti, in alcuni casi, non ha lasciato resti umani recuperabili”, ha affermato, parlando da Amman. “E con il passare degli anni è sempre più difficile distinguere le macerie dai resti”.

Un palestinese viaggia su un carretto trainato da un asino vicino a un blocco di cemento (sullo sfondo) che segna la “Linea Gialla” tracciata dall’esercito israeliano a Bureij, nella Striscia di Gaza centrale, il 4 novembre 2025. In base a un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, le forze israeliane si sono ritirate fino alla “Linea Gialla”, mantenendo il controllo su circa metà di Gaza, e gli Stati Uniti hanno parlato di aiuti alla ricostruzione nell’area sotto il controllo israeliano. Afp Or Licensors

Un’operazione di recupero a corto di risorse

L’operazione di recupero è ostacolata da una grave carenza di macchinari, carburante e personale. Sunghay ha dichiarato che le squadre della Protezione Civile palestinese disponevano di un solo escavatore funzionante e che, a volte, dovevano scavare tra le macerie a mano perché Israele limita l’ingresso di attrezzature pesanti e squadre di recupero specializzate.

Israele sostiene che le attrezzature che entrano a Gaza siano soggette a controlli di sicurezza. Il COGAT, l’ente militare israeliano che controlla l’accesso al territorio, ha giustificato le restrizioni su articoli che, secondo loro, potrebbero essere utilizzati per un “potenziamento delle capacità terroristiche”. L’esercito israeliano sostiene che il 7 ottobre 2023 Hamas abbia utilizzato veicoli da ingegneria per sfondare la barriera e poi per scavare tunnel, piazzare esplosivi e recuperare armi dalle macerie, definendoli “una componente centrale nella capacità di Hamas di condurre operazioni terroristiche”.

Per alcune famiglie, persino raggiungere le rovine è impossibile.

“La maggior parte del territorio di Gaza si trova ora oltre la Linea Gialla, inaccessibile al popolo palestinese, comprese le squadre di protezione civile e le famiglie delle persone scomparse”, ha spiegato Sunghay.

La Linea Gialla è una linea di demarcazione variabile che separa le aree di Gaza sotto il controllo militare israeliano da quelle ancora accessibili alla popolazione palestinese.

L’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas siglato nell’ottobre 2025 ha portato alla restituzione di tutti gli ostaggi israeliani, che fossero vivi o morti. In cambio, Israele ha rilasciato quasi 2’000 prigionieri e detenuti palestinesi e ha restituito i corpi dei palestinesi che aveva trattenuto.

Tuttavia, parti fondamentali del cessate il fuoco rimangono incomplete. Hamas e altri gruppi armati non si sono disarmati, Israele non ha completato il ritiro previsto e la ricostruzione (il cui costo è stimato dall’ONU e dalla Banca Mondiale in almeno 71 miliardi di dollari, pari a 58,9 miliardi di franchi svizzeri) deve ancora iniziare su larga scala.

Preservare le prove

Ripulire le macerie di Gaza non è solo una questione di ricostruzione e di ricerca delle persone disperse. I funzionari delle Nazioni Unite per i diritti umani affermano che i siti distrutti potrebbero contenere anche prove rilevanti per le indagini sulle presunte violazioni del diritto internazionale.

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“Recuperare e seppellire le vittime non sostituisce l’accertamento delle circostanze in cui sono state uccise”, ha dichiarato al-Kheetan ai giornalisti a settembre.

Le valutazioni satellitari dell’ONU non attribuiscono la responsabilità per ogni singolo edificio distrutto. Gli organismi delle Nazioni Unite per i diritti umani, tuttavia, hanno collegato la distruzione massiccia del tessuto urbano di Gaza agli attacchi aerei, ai bombardamenti e alle operazioni di terra israeliane. La relatrice speciale dell’ONU Francesca Albanese ha avvertito che la rimozione delle macerie potrebbe distruggere sia i resti umani che potenziali prove. “Le macerie di Gaza contengono resti umani e prove materiali rilevanti per le indagini sui presunti crimini internazionali”, ha affermato. Albanese rimane soggetta a controverse sanzioni statunitensi a causa delle sue critiche esplicite nei confronti di Israele.

Alcune donne palestinesi affacciate a una finestra mentre osservano un bulldozer che rimuove le macerie in seguito ai bombardamenti israeliani in corso su Khan Yunis e altre zone della Striscia di Gaza, il 27 ottobre 2023. Afp Or Licensors

L’OHCHR ha inoltre avvertito che i siti distrutti potrebbero contenere prove che devono essere preservate. Al-Kheetan ha affermato che l’ufficio nutre gravi preoccupazioni sul fatto che i metodi di guerra di Israele, compreso l’uso di armi esplosive ad ampio raggio in aree densamente popolate, “non siano riusciti a distinguere con efficacia tra civili e combattenti”.

Israele insiste nel sostenere che le sue forze effettuino tali distinzioni, in conformità con il diritto internazionale umanitario, e adottino precauzioni per ridurre al minimo i danni ai civili, come l’individuazione degli obiettivi basata sull’intelligence e l’emissione di ordini di evacuazione. Tuttavia, sostiene anche che tali sforzi siano complicati dal fatto che Hamas operi all’interno di aree civili e infrastrutture civili.

Ora sfollato e ospitato da parenti nella zona centrale di Gaza, Abu Hasira sta ancora aspettando notizie del fratello minore, Momen. Teme il peggio, ma vorrebbe almeno recuperare il suo corpo e dargli una sepoltura dignitosa. È un desiderio condiviso da migliaia di famiglie in tutta Gaza.

“Hanno il diritto di conoscere la sorte dei propri figli, genitori, fratelli, cugini”, ha affermato Sunghay. “Hanno il diritto di piangerli con dignità e hanno diritto alla giustizia”.

Il responsabile dei diritti umani delle Nazioni Unite, Volker Türk, ha esortato Israele a facilitare “senza indugio” il recupero, l’identificazione e la sepoltura dignitosa dei defunti.

Hassan Herzallah è uno scrittore e traduttore palestinese che vive a Gaza

Articolo a cura di Imogen Foulkes/dos/vdv/vm

Traduzione dall’inglese di Marco Todarello

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